A dieta das cápsulas emagrecedoras

Cevada, clorofila e mel são alguns ingredientes da cápsula Fields of Greens que ajudam a emagrecer

Foto: Getty Images

O suplemento alimentar em cápsulas Fields of Greens, da Forever Living, contém cevada, clorofila e mel na sua fórmula, entre outros componentes. E, por isso, auxilia no processo de emagrecimento. Daiane Janaina Chaves investiu e emagreceu 33 kg em apenas seis meses. Confira agora o cardápio seguido por ela:

O cardápio da dieta

Café da manhã

· 200 ml de iogurte light

· 1 colher (sopa) de linhaça

· 1 colher (sopa) de aveia em flocos

· 4 colheres (sopa) de granola light

· 1 xícara de café com leite desnatado com adoçante

Dica da nutricionista: Antes de ingerir essas fibras, tome 250 ml de água em jejum. Como a aveia contém muito glúten, alterne-a com farinha de feijão-branco ou farinha de banana-verde. Também é recomendável fazer um lanche entre o café da manhã e o almoço.

Almoço

· 2 colheres (sopa) de arroz

· 1 concha de feijão

· 1 pedaço pequeno de carne (assado, grelhado ou cozido)

· Salada de pepino, tomate e cebola à vontade

· 1 porção de abobrinha cozida

Dica da nutricionista: Troque o arroz comum pelo integral.

Lanche da tarde

· 1 xícara de café com leite desnatado com adoçante

· 5 bolachas de água e sal com margarina light

· 1 fruta

Dica da nutricionista: Sugiro substituir o leite por chá-mate e as bolachas por castanhas-do-pará.

Jantar

· Salada de pepino e alface com sal, orégano e pimenta-vermelha

· 1 bife pequeno grelhado