A dieta da chia

A chia é encontrada em semente, farinha e óleo

Foto: Getty Images

A semente de chia tem mais fibras, mais ômega 3 e mais nutrientes, como cálcio, fósforo e magnésio, do que a linhaça. Mas o ideal é sempre variar o uso da chia com o da linhaça, já que a segunda possui a lignana, uma fibra que tem importante efeito protetor contra o câncer. E tem mais: a semente de chia tem o poder de queimar gordura abdominal. Patrícia Torres Moreira inseriu a semente no cardápio e chegou a emagrecer 26 kg! Confira o cardápio seguido por ela e prepare-se para secar!

O cardápio da dieta

Café da manhã

·1 fatia de pão integral tostado com queijo cottage ou requeijão light

·1 copo (250 ml) de iogurte de frutas com 1 colher (chá) de semente de chia

Dica do especialista: O ideal é consumir 1 colher (sobremesa) de semente de chia.

Almoço

·2 colheres (sopa) de arroz

·1 pedaço de carne

·1 porção de legumes (chuchu, cenoura e abobrinha)

·Salada de tomate com folhas

Dica do especialista: Consuma peixe pelo menos uma vez na semana.

Lanche

·1 barra de cereal ou 1 fruta

Dica do especialista: Alterne com um copo de gelatina.

Jantar

·Salada à vontade

·1 porção média de carne

·1 porção de legumes