Casa instagramável: confira dicas para montar a sua

Quem não sonha com uma casa ou apartamento que, além de aconchegante, seja lindo e renda belas fotos? Há mais de uma década (sim, tudo isso), o conceito de ambiente instagramável surgiu como tendência, mas também possibilidade de contar e compartilhar histórias. Quando a fotografia se une à fotografia, então, as possibilidades de decoração e design ganham ainda mais possibilidades. Sucesso no Instagram com seus ambientes cheios de personalidade e beleza, a arquiteta Ana Rozenblit, do Spaço Interior, dá dicas de como ter um lar digno de muitos likes.

Jardins

“Os materiais naturais na decoração sempre rendem boas fotos, pois trazem vivacidade”, indica Ana. Por isso, a porta de correr com folhas de madeira do seu projeto fica exuberante tanto ao vivo quanto no feed. Além disso, o jardim vertical, ideal para apartamentos, que fica ao lado da grande porta que faz a divisão da integração é um show à parte, funcionando como uma moldura para o projeto e dividindo sutilmente a varanda da sala de estar. “Trazer a natureza para dentro de casa auxilia no bem-estar, além de contribuir para deixar o décor mais orgânico e inspirador. As plantinhas estão diretamente ligadas com o controle do nosso humor e também com o relaxamento após um dia de trabalho. E o verde exuberante da natureza fica bem em qualquer foto”, acrescenta a arquiteta.

Cores e obras de arte

Uma obra de arte pode modificar qualquer ambiente, seja uma pintura, uma fotografia ou uma obra plástica. Com um ambiente mais colorido e sofisticado, sua casa pode parecer uma verdadeira galeria, mesmo que o item em questão seja modesto. No projeto de Ana, a sala integrada ganhou uma obra central que iluminou todo o cômodo com sua grandiosidade. “Ao incluir uma obra de arte no ambiente, automaticamente ele se torna um cantinho especial para fotografias, uma vez que ajuda a compor um cenário interessante e atrativo, proporcionando uma foto com camadas de interpretação e de elementos estéticos criativos e chamativos”, diz a arquiteta.

Ela ressalta que as obras podem estar presentes inclusive em espaços externos, como uma varanda gourmet. Nesse ambiente do seu apartamento, um quadro faz composição com toda a parte de marcenaria e o frigobar, ao lado da churrasqueira, o que cria uma área perfeita para reunir amigos e familiares. “A varanda é um lugar ideal para fotos, principalmente pela iluminação natural que favorece os cliques, inclusive quando a foto é tirada contra a luz. Para compor a fotografia, a obra de arte ao fundo traz um ar lúdico, descolado e jovial”, explica Ana.

Materiais nobres

A arquiteta destaca que os materiais utilizados na decoração são tão decisivos quanto o desenho do projeto. “Os materiais possuem textura, brilho, contorno e uma essência que é capturada pela câmera”, diz. Em seu projeto de sala de estar, o veludo das poltronas, o brilho da madeira e o requinte do revestimento de mármore chamam a atenção. “A sofisticação dos materiais contribui para que uma fotografia tirada naquele ambiente transmita sua elegância e realce o melhor de cada elemento, como as cores, a atmosfera que eles projetam e sua composição ao serem posicionados lado a lado.”

Móveis diferenciados

Com design arrojado e inusitado, os móveis que saem do lugar comum podem conferir mais personalidade aos ambientes. No apartamento de Ana, o ambiente separado da sala de estar por frestas ripadas de madeira ganhou um balanço suspenso para tirar do previsível a disposição do cantinho de estudos, que também pode servir de home office. “O balanço suspenso trouxe leveza a um ambiente normalmente decorado com sobriedade, como é o caso dos escritórios em casa. O espaço se torna em um cantinho altamente instagramável, principalmente pela criatividade de sua composição e versatilidade”, comenta.