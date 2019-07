20 ideias da CASACOR São Paulo para deixar sua casa “instagramável”

Até o dia 4 de agosto, acontece no Jockey Club a 33ª edição da CASACOR São Paulo, com ambientes decorados, entre casas, lofts, lounges, salas, banheiros, estúdios e apartamentos. A mostra reforça a ideia de que as mudanças começam dentro do lar e se refletem na comunidade – levando a um futuro mais feliz e sustentável.

CLAUDIA garimpou 20 ideias de decoração inspiradoras para deixar sua casa mais “instagramável“. Confira:

1) No ambiente de Jean de Just, a combinação da parede azul klein com os cactos propõe uma relação de contraste divertida e visualmente impactante.

2) O contraste do azul também se mantém na relação com azulejos, tendência e queridinhos no momento.

3) Na Casa Dendê, de Nildo José, o minimalismo expressa em todos os detalhes a ligação especial do arquiteto com sua terra natal de maneira sóbria, rica em arte, bossa e poesia. Aqui, a bicicleta é incorporada ao décor correspondendo à elegância presente no projeto.

4) O biombo branco faz às vezes de cabeceira no quarto, levando movimento e impacto gráfico ao décor.

5) Moacir Schmitt Jr. e Salvio Moraes Jr. transformaram o bar em vitrine, mostrando que a coleção de bebidas pode ser exposta com glamour e tornar a experiência de servir drinques muito mais visual.

6) Na cozinha de Leo Shehtman, as peças de ferro compõe um cenário de fazenda inovador, criando um visual lindo de se fotografar.

7) Na cozinha do Estúdio Trigo, de Renato Mendonça, inspirado na figura de um chef jovem e independente, o espaço busca trazer a sensação de acolhimento e conforto, com materiais naturais, como madeira carbonizada, pedra bruta gnaisse e argila queimada no piso. O banquinho arremata o visual!

8) Ainda no espaço de Renato Mendonça, ovos e garrafas de água à mão, complementam o mood de conforto e acolhimento.

9) No detalhe da Cabana Urbana, de Marcio Michaluá, os temperos são expostos em peças naturais, que vão de encontro com o conceito que promove uma sintonia de bem-estar, relaxamento e conexão, proposto pelo designer.

10) Na Cabana Urbana, o tom branco envolve a banheira, trazendo a natureza para o décor. O banco de Inês Schertel assume ares de peça de arte.

11) O banco Mocho, de Sergio Rodrigues, combinado à poltrona, traz ares escandinavos ao projeto da Casa das Árvores com Terraço, de Otto Felix, que mistura de forma harmônica, o rústico com o contemporâneo.

12) No mesmo projeto, as laranjas secas são uma ótima solução aromatizante, além de, combinadas com as cerâmicas, resultarem em um visual natural.

13) No quarto, Otto Felix emoldura a cama com uma cabeceira de palhinha, outra queridinha do décor no momento. Um cadeira de madeira assume a função de criado mudo, uma alternativa criativa que reforça a naturalidade no ambiente.

14) No estar da Casa das Árvores com Terraço, a mesa lateral do sofá é decorada com o arranjo de plantas secas em um cachepô de palha. Os tricôs na parede continuam em alta e também contribuem para um clima natural.

15) No inverno, nada como uma manta de max tricô para aquecer o ambiente e trazer um visual aconchegante para a sala, como essa no ambiente da Casa Grão por Starbucks at Home, da Très Arquitetura.

16) Ainda na Casa Gão da Très Arquitetura, um carrinho de chá e um arranjo de folhas secas em um vaso poderoso são capazes de compor uma cena harmônica, daquelas com ar de Instagram.

17) O combo obra de arte mais plantas no estar do Loft Mobili da Intown Arquitetura, trazem natureza para dentro de casa. A combinação traz o jardim para dentro de casa.

18) O Studio ro+ca apresenta a Casa Berilo Leroy Merlin, mostrando que é possível criar um ambiente cool e sofisticado com materiais comuns de um home center. As pastilhas brancas com rejunte preto e a louça branca organizada nas prateleiras de metal compõe um clima que mistura o industrial e o moderno.

19) Palavras no décor são uma tendência. A obra de Shirley Paes Leme no Loft Árvore da Vida, de Marcelo Salum, tem apelo visual e verbal. Praticamente um convite para um post no Instagram.

20) Palavras em neon estão em alta há algum tempo na decoração. Criam um clima cool e jovem, como o proposto no Loft Fétiche, de Ricardo Borges. Apelo lúdico e visual.

