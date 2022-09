Saiba como escolher os elementos para uma área externa acolhedora

Não tem nada mais especial do que chegar em casa e ser recebido por uma área externa linda, aconchegante e sensorial. É neste cantinho do lar onde podemos respirar fundo, aproveitar um delicioso drink e contemplar a natureza. Mas quais elementos são essenciais para montar um ambiente perfeito, seja ele grande ou pequeno?

O paisagista Luciano Zanardo, que compõem o elenco CASACOR, compartilha dicas certeiras para escolher os melhores componentes para o jardim, desde as próprias plantas até o tipo de iluminação e decorações. Confira!

1. Jardim

O primeiro passo do seu processo criativo é determinar o estilo do jardim, que pode ter um formato vertical, para pequenos espaços, ou uma grande estrutura caso se possua uma área maior.

Ao seu ver, a riqueza da flora e fauna brasileira é praticamente irresistível: são muitas as espécies nacionais que ajudam a criar um ambiente incrível. Justamente por valorizar este gigante da natureza, Luciano gosta de apostar no tropical — embora também adore trabalhar com os mais variados estilos.

Além da beleza desse tipo de planta, que geralmente tem cores incrivelmente vivas, ela apresenta a grande vantagem de prosperar facilmente no nosso clima, pois aguenta bem o calor.

Atualmente, a bougainvillea é uma das espécies nativas brasileiras que vem ganhando cada vez mais destaque. Também conhecida como Primavera, Três Marias ou Flor-de-papel, a “trepadeira maravilhosa”, como foi chamada pelos franceses por volta de 1767, tem flores bem delicadas que se agrupam em um conjunto de três, formando pequenos buquês naturais.

A coloração das brácteas varia bastante, podendo ser branca, vermelha, amarela, laranja ou lilás, que é o caso da seleção para o Terraço Hélade, espaço assinado por Zanardo na CASACOR São Paulo 2022.

E vale destacar, ainda, que a Primavera se desenvolve bem tanto na terra, como em vasos!

2. Vasos

Quando o assunto é vasos, a atenção tem que estar voltada a alguns detalhes importantes. A escolha desse elemento vai depender da dimensão da planta e do tamanho do seu torrão. Em situações em que o jardim receberá uma bela e ornamental espécie frutífera, o ideal é sempre investir em uma “casinha” grande para abrigá-la confortavelmente.

Já os vasos médios podem ser usados com folhagens e plantas de porte menor. Para o material, o paisagista recomenda os vietnamitas e os de cimento aramado.

3. Mobiliário

Luciano Zanardo também explica que um projeto de área externa bem concebido vai além da seleção das espécies de flores e plantas e até mesmo dos vasos. Para realmente se alcançar um resultado positivo, é essencial considerar os itens que vão trazer conforto a quem usa, como o mobiliário.

De acordo com Luciano, as peças em corda náutica são as mais resistentes, motivo pelo qual são tão populares nos espaços abertos. E é extremamente importante que elas tenham uma estrutura firme, pois ficarão expostas ao clima. O tecido Quacker, bastante duradouro, é outra dica do paisagista.

4. Iluminação

A experiência sensorial de um jardim está relacionada aos aromas, à beleza das plantas, mas também à iluminação. Isso porque esse simples pormenor deixará o espaço muito mais convidativo e aconchegante, além de dar um toque especial ao decór.

“Um bom projeto luminotécnico é fundamental. Com uma iluminação artificial bem projetada, você poderá dar mais destaque aos volumes e elementos de sua preferência, como vasos, fontes, esculturas e vegetação”, comenta o paisagista em relação à importância do trabalho de lightning design.

Existem diversos tipos de luzes e projeções que complementam a decoração, desde a iluminação geral, que tem um papel mais prático, até o sistema secundário, cujo objetivo é estabelecer a ambientação.

5. Pergolado

Charmosos e perfeitos para o desenvolvimento de trepadeiras, os pergolados são estruturas bastante interessantes para as áreas externas. Segundo Luciano, a madeira cumaru e o bambu tratado são alguns dos melhores materiais para usar na construção, que é ótima para proporcionar uma sombrinha fresca nos dias mais quentes.

Se a dúvida for entre o pergolado e o um toldo, ele recomenda investir no primeiro, pois oferece uma estética bem mais agradável à decoração.

Fontes d’água, redário, fireplace e outros elementos

A verdade é que são inúmeras as possibilidades na hora de elaborar o design das áreas externas. Um jardim cativante, que proporciona aconchego e a sensação de bem-estar, já é um excelente começo para qualquer projeto. Só que existem vários outros elementos, além dos que já foram citados, que também ajudam a criar a atmosfera.

O especialista explica: “A beleza do ambiente está linkada a sua funcionalidade e conforto! Portanto, minha sugestão é sempre criar um espaço sensorial com plantas ornamentais e aromáticas, mobiliário, objetos de decoração, obras de arte e até uma fonte d’água para relaxar”.