5 séries sobre amizade para maratonar hoje!

Nem só de romances se fazem os grandes relacionamentos na TV e streamings! Para quem quer diversificar e comemorar o Dia do Amigo com histórias que aquecem o coração, existem ótimas séries sobre amizades para maratonar – e não estamos falando só de Friends, Sex and the City ou How I Met Your Mother, que ficaram tão marcadas nos anos 1990 e 2000. Hoje, ainda temos essas referências e outros seriados que ganharam nossos corações seguindo a mesma temática, mas com uma roupagem mais moderna.

Grace and Frankie e Stranger Things são ótimos exemplos de programas mais recentes e completamente diferentes que apostam na valorização da amizade. Listamos aqui 5 séries que celebram este sentimento e fogem do óbvio.

Grace and Frankie

É impossível não se encantar por Jane Fonda e Lily Tomlin nesta série original Netflix. Na trama (que já está finalizada), Fonda é Grace, e Tomlin, Frankie. Elas não eram amigas, mas acabaram se tornando devido a peculiares coincidências da vida. As duas eram rivais até seus maridos resolverem expor que são amantes há anos, e que agora querem o divórcio para se casarem um com o outro. Forçadas a morarem juntas na casa que os casais dividiam na praia, as duas passam a cultivar uma ótima amizade, daquelas que parecem um verdadeiro encontro de almas. Jane Fonda e Lily Tomlin tem uma ótima química na tela, e a série já foi indicada a diversos prêmios, incluindo Emmy e Globo de Ouro.

Insecure

Tivemos Sex and the City, Girls e agora é hora de passar a bola para Insecure, que é do mesmo metaverso que as citadas, mas com uma abordagem mais diversa e inclusiva. Criada por Issa Rae, que também estrela a produção, e Larry Wilmore, a série da HBO tem cinco temporadas e acompanha as aventuras e desventuras de duas amigas, Issa Dee (Rae) e Molly (Yvonne Orji). Situada em Los Angeles, elas vivem diversas experiências relacionadas à carreira e relacionamentos. O fio condutor da trama é a amizade delas, cultivada desde a faculdade. Todas as temporadas de estão na HBO Max.

New Girl

Sabemos que New Girl só existe graças a Friends, mas não poderíamos deixar de fora, pois é ótima e traz amizades inusitadas. Na série, Jess (Zooey Deschanel) termina um relacionamento e vai morar com três solteirões: Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) e Winston (Lamorne Morris). Juntos à melhor amiga de Jess, Cece (Hannah Simone), eles formam uma família improvável e passam por situações divertidíssimas. ‘New Girl’ tem sete temporadas, disponíveis no Star+.

Gilmore Girls

Pode não parecer muito óbvio, mas no fundo Gilmore Girls retrata uma das maiores amizades desta vida: a de uma filha com a mãe. Apesar das brigas e problemas de convivência, Rory (Alexis Bledel) e Lorelai (Lauren Graham) têm um sentimento único e muito bonito. A série segue a relação das duas, sendo repleta de altos e baixos, mas, no final do dia, o que conta é o amor. A série é uma boa síntese de que nem tudo é perfeito nesta vida, mas se tivermos companhia, tudo pode dar certo. As sete temporadas estão na Netflix.

Stranger Things

Mudando um pouco o cenário, passamos por comédia e drama, e chegamos ao mistério! A princípio, o seriado pode passar uma ideia meio infantil, mas ao longo das cinco temporadas o tom fica mais sério. Criada pelos The Duffer Brothers, a série chegou à Netflix em 2016 e se tornou uma febre no mundo todo. Stranger Things é sobre um grupo de crianças nos anos 1980, que passam por alguns eventos muito bizarros. Bom, o título traduzido é coisas estranhas, então não dava para esperar nada muito positivo. Com uma narrativa que flerta com terror e ficção científica, uma das grandes mensagens da história é a amizade. Está disponível na Netflix.