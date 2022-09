5 livros de Tolkien para embarcar na Terra Média

J.R.R.Tolkien voltou aos holofotes com Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, série da Amazon Prime Video. No começo dos anos 2000, o escritor estava em alta com as adaptações cinematográficas de sua obra, a trilogia de Peter Jackson baseada na saga O Senhor dos Anéis, e posteriormente com O Hobbit, que também ganhou as telonas com três filmes, há 10 anos.

Caso você nunca tenha lido uma obra de Tolkien, é relevante citar que o autor é o mais importante da literatura fantástica. Nascido em Bloemfontein, atual África do Sul, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e foi logo após esse período que passou a escrever sobre um universo fantástico, conhecido como Eä. Ele era tão bom em descrever batalhas justamente por suas experiências pessoais.

Os livros mais conhecidos dele são O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, este último publicado postumamente e, apesar de não ser o mais conhecido, é o principal de sua carreira. Temos aqui as obras essenciais de Tolkien, em ordem cronológica de lançamento, para que você entenda mais sobre o que ele criou e embarque na Terra Média.

O Silmarillion

Este é um dos livros mais importantes para entender todo o contexto do universo de Tolkien e da série O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder. Publicado em 1977 pelo filho do escritor, Christopher Tolkien, mas com os textos originais do pai, a história é divida em cinco partes e mostra os primórdios da Terra Média. A Primeira Era é composta por guerras, a Queda de Númenor e outros fatos que pavimentam o caminho para a Segunda Era.

A narrativa tem toda a criação da Terra Média, incluindo os seres que deram origem a todas as raças apresentadas em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Na última parte da história, tem o começo dos acontecimentos da Terceira Era. Em suma, O Silmarillion é o princípio de tudo e um verdadeiro mapa de acontecimentos, sendo a obra principal de J.R.R.Tolkien. Compre aqui.

O Hobbit

Um dos primeiros livros do autor é também um dos mais fáceis de ler por se tratar de uma história infanto-juvenil lançada em 1937. O Hobbit acompanha a trajetória de Bilbo Bolseiro pela Terra Média, um hobbit que deixa seu condado em busca de aventuras. A publicação é uma introdução ao universo explorado em O Senhor dos Anéis e também aos personagens Gandalf, Smeagol e o próprio Bilbo.

Considerado um clássico da literatura infantil, a história originou três filmes dirigidos por Peter Jackson: O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012); O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013) e O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2015). Compre aqui.

Trilogia O Senhor dos Anéis

A trilogia, composta por A Sociedade do Anel (1954), As Duas Torres (1954) e O Retorno do Rei (1955), veio logo depois de O Hobbit, escrita entre 1937 e 1949 (sim, durante a Segunda Guerra Mundial, os filhos do autor lutaram no conflito). Os três volumes contam com um mundo extremamente detalhado por J.R.R. Tolkien, o que pode ser até cansativo para os leitores impacientes.

A trilogia é situada na Terceira Era da Terra Média, um mundo inspirado numa Europa mitológica, habitado por seres-humanos e por outras raças como elfos, hobbits, anões e orcs. O nome vem de Middle-earth (Terra-Média), do inglês antigo Middangeard, que é onde os humanos vivem na mitologia Nórdica e Germânica.

Através de três livros acompanhamos a Guerra do Anel, em que todas as raças precisam se unir para impedir que o Anel do Poder retorne às mãos de seu criador, Sauron, o grande antagonista, conhecido como Senhor Sombrio. A obra completa é composta por seis apêndices, com dados históricos e linguísticos da Terra Média, amplamente utilizados na criação da série O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder.

Em 2001, o diretor Peter Jackson popularizou ainda mais o trabalho de Tolkien com a versão cinematográfica de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, seguida por O Senhor dos Anéis: As Duas Torres no ano seguinte e fechando com O Retorno do Rei, em 2003. Os filmes são marcos da história do cinema e juntos somam 17 estatuetas do Oscar. Apesar da decisão da editora de Tolkien de separar os livros em três volumes, hoje você pode comprar em um único volume – como concebido pelo autor – clicando aqui, ou, se preferir, o box com os três livros aqui.

Contos Inacabados

Com um mundo tão rico, o autor tem outros contos e obras derivadas da Terra Média. Contos Inacabados, lançado em 1980, é uma seleção com histórias inéditas que se passam no universo criado por Tolkien. Há explicações de eventos que ocorreram em O Senhor dos Anéis, como batalhas e rivalidades, de maneira mais detalhada – e até um mergulho em partes importantes da história de personagens considerados chave, como Galadriel, a protagonista de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. O livro é dividido em capítulos independentes que trazem cada uma destas histórias, e retoma também grandes nomes da Primeira e Segunda Era, que são citados em outras obras, mas que mereciam ter suas vidas mais exploradas. Compre o seu aqui.

Os Filhos de Húrin

Um dos mais recentes lançamentos do universo Tolkien, publicado em 2007, conta a jornada de Húrin, guerreiro mais poderoso da Terra Média, capturado por Morgoth, o Primeiro Senhor Sombrio. Essa história é citada em O Silmarillion, e em Os Filhos de Húrin ganha o merecido aprofundamento. Compre aqui.

Se você pretende começar a ler a obra de Tolkien, há dois caminhos: começar por O Silmarillion, que como citamos acima, é a origem de tudo que o autor criou. Ou você pode começar por O Hobbit, por ter uma história mais dinâmica e aos poucos ir se acostumando ao incrível universo criado pelo escritor.

