5 verdades e mentiras da minissérie Senna, da Netflix

A série Senna, produzida pela Netflix, é uma das mais esperadas do ano! Isso porque a carreira de Ayrton Senna foi amada e acompanhada por milhares de brasileiros. A produção combina elementos reais e fictícios para contar a história do icônico piloto. Lançada na plataforma de streaming nesta sexta-feira (29), a narrativa é dirigida por Vicente Amorim e Júlia Rezende. O protagonismo fica por conta do ator Gabriel Leone.

A obra se concentra em sua trajetória pessoal e profissional, desde os primeiros anos no kart até o trágico acidente no GP de San Marino, em 1994. O lançamento evita se limitar a uma biografia linear, priorizando a essência emocional de Senna e sua busca pela excelência.

O título mundial perdido

Verdade! No primeiro episódio, o protagonista aparece perdendo o campeonato mundial de kart para o holandês Peter Koene — apesar de um empate. Acontece que o brasileiro acreditava que o critério para vencer era a colocação na bateria final, vencida por ele. Antes da decisão final, ele até chegou a comemorar. Porém, a FIA decidiu que o critério de desempate eram as colocações nas semifinais, em que Koene ficou na frente de Senna.

A corrida vencida com fita adesiva

Verdade! Este é um dos exemplos mais emblemáticos da criatividade e determinação de Ayrton Senna em situações adversas. Durante a temporada de 1983 na Fórmula 3, ele adotou uma tática inusitada para vencer o campeonato: sua equipe colocou fitas adesivas na entrada de ar do radiador do carro, com o objetivo de fazer o óleo se aquecer mais rapidamente, fazendo com que ele atingisse um ponto alto logo na primeira volta. Porém, o carro superaqueceu, e ele teve que afrouxar o cinto de segurança para arrancar as fitas enquanto estava em alta velocidade. A manobra foi arriscada, mas garantiu o campeonato. Continua após a publicidade

Relações Familiares

Verdade! As interações de Senna com sua família, especialmente com sua irmã Viviane e seu pai Milton da Silva, são baseadas em fatos reais. Sem ter filhos, o piloto passou todo o seu amor pelo mundo automobilístico para o seu sobrinho Bruno Senna, que seguiu o caminho do tio. Hoje, Viviane é presidente do Instituto Ayrton Senna — ONG que continuou a vontade do ex-piloto de acabar com a desigualdade no Brasil.

Relações Românticas

Verdade! A série retrata sua relação com figuras como Xuxa e Adriane Galisteu, mas detalhes e diálogos foram intensificados ou adaptados para o formato narrativo.

Personagens Secundários

Mentira! A série inclui personagens fictícios, como uma jornalista interpretada por Kaya Scodelario, que funciona como uma “voz externa” para explorar a mente de Senna. Essa licença criativa busca trazer profundidade emocional e atrair novos públicos​.

