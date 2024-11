8 filmes incríveis que você não conhece, mas deveria dar uma chance

Nem sempre os melhores filmes são aqueles que ficam longos períodos no cinema ou recebem grandes campanhas de marketing. Por vezes, há produções incríveis que passam despercebidas pelo grande público ou ficam escondidas nos catálogos de streaming. Para quem está em busca de experiências únicas e fora do comum, há títulos que surpreendem pela originalidade das histórias, profundidade dos personagens ou beleza estética.

Pensando nisso, listamos longas incríveis que merecem atenção – de romances intensos a dramas reflexivos, eles oferecem roteiros que fogem do óbvio. Confira:

Todos Nós Desconhecidos

Dirigido por Andrew Haigh, o filme é uma adaptação do romance Strangers, de Taichi Yamada. Protagonizada por Andrew Scott e Paul Mescal, a trama gira em torno de um homem que volta para a casa onde cresceu e encontra seus pais vivendo por lá como se o tempo não tivesse passado. Acontece que ambos morreram quando ele era criança.

O longa mistura elementos de drama e mistério, explorando temas como o luto, memórias e solidão. Além disso, traz uma abordagem sensível sobre a fragilidade das relações humanas e o impacto duradouro das perdas.

Medianeras

Um filme argentino lançado em 2011 que previu a forma como nos relacionamos no mundo digital muito antes dos aplicativos de namoro. Dirigido por Gustavo Taretto, este é um retrato sensível e bem-humorado sobre a solidão urbana e as dificuldades de se conectar em uma cidade grande.

A narrativa acompanha a vida de Martín e Mariana, duas pessoas que vivem em prédios vizinhos, mas cujas vidas nunca se cruzam. Através de um roteiro que mistura romance e crítica social, o filme reflete sobre a alienação moderna e o impacto da arquitetura no cotidiano das pessoas.

Onde assistir: Prime Video

Shiva Baby

Dirigido por Emma Seligman, esta é uma comédia de humor ácido que acompanha Danielle, uma jovem que encontra seu sugar daddy e sua ex-namorada durante um shiva (um ritual judaico de luto). Com cenas claustrofóbicas e diálogos rápidos, o filme explora as tensões familiares, inseguranças pessoais e as complexidades da identidade sexual.

Onde assistir: MUBI

A Pior Pessoa do Mundo

Aqui, acompanhamos a vida de Julie, uma jovem de 30 anos que navega pela formação da vida adulta, com relacionamentos amorosos complexos e escolhas de carreira incertas. Este é um retrato honesto e profundo da busca por propósito e identidade – vai te fazer lembrar das próprias experiências e entender que errar faz parte da existência humana.

Dirigida por Joachim Trier, a produção foi elogiada por sua abordagem sensível e realista sobre os dilemas da geração millennial.

Onde assistir: Apple TV+

Frances Ha

Se você quer sentir um quentinho no coração, esta é a escolha certa! A comédia dramática é dirigida por Noah Baumbach e estrelada por Greta Gerwig, que também co-escreveu o roteiro.

No longa, Frances é uma jovem que vive em Nova York e está tentando encontrar seu caminho após diversas dificuldades pessoais e profissionais. Filmado em preto e branco, a produção captura com humor e sensibilidade as complexidades das amizades femininas e a importância das escolhas que fazemos pelo caminho.

Onde assistir: MUBI

A Incrível Aventura de Rick Baker

Este filme, dirigido por Taika Waititi, mistura fantasia e comédia ao seguir Rick Baker, um garoto que embarca em uma jornada mágica para resgatar seu pai desaparecido.

O longa é simples e contemplativo, mas resgata temas como coragem e a importância da família. É uma narrativa envolvente e repleta de aventuras que tanto crianças quanto adultos vão amar.

Onde assistir: Netflix

Retrato de uma Jovem em Chamas

Dirigido por Céline Sciamma, o drama romântico francês acompanha a relação entre Marianne, uma pintora contratada para fazer o retrato de Héloïse, uma jovem prestes a se casar, e Héloïse, que resiste ao casamento arranjado.

Ambientado no século XVIII, o filme é delicado e poderoso ao trazer a liberdade feminina para o centro da discussão. O amor entre as duas mulheres e a paixão pela arte enriquece a trama do início ao fim.

Onde assistir: Prime Video

Fora de Série

Dirigido por Olivia Wilde, a comédia coming-of-age acompanha Amy e Molly, duas amigas super dedicadas aos estudos que decidem aproveitar ao máximo sua última noite antes da formatura do ensino médio.

O filme é uma celebração de encontros inesquecíveis e quebra estereótipos com seu humor inteligente e personagens autênticos. Aclamado pela crítica, ele traz um olhar fresco e empoderador sobre as experiências adolescentes.

Onde assistir: Prime Video

