Galisteu, Xuxa, Ayrton e mais: Netflix revela caracterizações de ‘Senna’

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (25), as primeiras imagens do elenco de “Senna”, minissérie nacional e ficcional que abordará a carreira de Ayrton Senna, abarcando desde o início no automobilismo até o trágico acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

A estreia global na plataforma de streaming está confirmada para 29 de novembro. Caracterizados, os personagens representam pessoas que conviveram com o piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, interpretado por Gabriel Leone. Além disso, Galvão Bueno, Nelson Piquet e Rubens Barrichello são alguns dos principais nomes retratados na superprodução.

Além das imagens, a Netflix também revelou o pôster principal de “Senna”. Com direção de Vicente Amorim, a minissérie é composta por seis episódios, nos quais serão narrados a história de Ayrton. Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, personalidades de destaque na trajetória do piloto, serão vivenciadas por Pâmela Tomé e Julia Foti, respectivamente.

Originalidade e desenvolvimento da produção

O tricampeão mundial já recebeu diversas reportagens e documentários, mas “Senna” é a primeira trama ficcional sobre o piloto. A minissérie é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família de Ayrton.

Ao longo dos episódios serão desbravados momentos de superação, alegria e tristezas de Ayrton, abordando sua personalidade e relações pessoais. A direção fica a cargo de Vicente Amorim e Julia Rezende. O roteiro, por sua vez, é assinado por Álvaro Campos, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, Thais Falcão e Álvaro Mamute.

As fotos inéditas mostram Gabriel Leone com um macacão vermelho segurando o tradicional capacete verde e amarelo, além de figuras marcantes na vida do piloto, como seus pais, amigos e seu principal rival nas pistas, Alain Prost. O elenco ainda conta com nomes como Alice Wegmann, Kaya Scodelario, Matt Mella, Marco Ricca e muito mais!

