Adriane Galisteu revela seus planos sobre retorno à televisão

Longe da televisão desde sua participação em O Tempo Não Para, Adriane Galisteu revelou a CLAUDIA quais são os seus planos para o retorno às telinhas.

A apresentadora que já passou por canais como Record, Band, entre outras, conta que não deixa de lado a ideia de voltar a dar as caras na televisão. Mas, tudo depende da proposta.

“Espero voltar à TV com um projeto que faça a sentido. Enquanto isso estou no meu YouTube, fazendo meus eventos pelo Brasil”, disse a Galisteu que hoje comanda um canal com quase 400 mil inscritos na plataforma de vídeos. “Mas eu nunca perco o foco da televisão. Ela está sempre no meu radar de alguma maneira”, completa.

