“Semana do Terror”: Cinemark exibe filmes com ingressos a 13 reais

O Cinemark retorna este mês sua aguardada “Semana do Terror”, uma oportunidade imperdível para os fãs do gênero. Entre os dias 31 de outubro, data oficial do Halloween, até 6 de novembro, as salas da rede exibirão filmes como “Terrifier 3“, “O Exorcista” e “Hereditário“.

Além das sessões especiais, o público poderá aproveitar uma promoção exclusiva: ingressos a partir de R$13.

Abaixo, veja a programação completa:

Terrifier 3

Os fãs de terror vão mergulhar em uma experiência aterrorizante, este é o filme mais sangrento da franquia. Na trama, o palhaço assassino Art está pronto para espalhar o caos sobre os moradores inocentes do Condado de Miles durante uma pacífica véspera de Natal.

Dia de exibição: 1 de novembro

O Exorcista (1973)

Uma atriz toma consciência de que a sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. A partir daí, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão.

Dia de exibição: 31 de outubro

Hereditário

Um conto distorcido de duas irmãs distantes cujo reencontro é interrompido pela ascensão de demônios possuidores de carne, empurrando-as para uma batalha pela sobrevivência enquanto enfrentam a versão mais aterrorizante da família.

Dia de exibição: 3 de novembro

A morte do demônio

Quando Ellen, a matriarca da família Graham, morre, a família da filha começa a desvendar segredos cada vez mais aterrorizantes sobre sua ascendência. Quanto mais eles descobrem, mais tentam superar o destino sinistro que parecem ter herdado.

Dia de exibição: 2 de novembro

O Telefone Preto

Finney Shaw, um menino tímido, mas inteligente, é sequestrado por um assassino sádico e preso em um porão à prova de som, onde gritar não vai ajudá-lo a sair dali. Quando um telefone desconectado na parede começa a tocar, Finney descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do assassino. E eles estão determinados a garantir que o que aconteceu com eles não aconteça novamente.

Dia de exibição: 4 de novembro

O Iluminado

Durante o inverno, um homem contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele se torna cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo que seu filho passa a ter visões de acontecimentos do passado.

Dia de exibição: 5 de novembro

Tubarão (1975)

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal. Mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.

Dia de exibição: 6 de novembro

