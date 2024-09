Os psicopatas mais realistas do cinema, de acordo com a ciência

Hollywood já retratou diversos tipos de personalidades, inclusive psicopatas. Mas será que o cinema tem uma pitada de realidade? Pensando nisso, psiquiatras da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, assistiram a 400 filmes para escolher o personagem mais fidedigno.

Durante três anos, o grupo avaliou a mente de 126 personagens em que foram identificados algum tipo de transtorno mental. Desses, 105 eram homens e 21 eram mulheres. Na análise, eles consideraram alguns critérios de seleção: eliminaram os exageradamente caricatos ou com poderes mágicos.

Segundo o artigo, publicado na revista científica Journal of Forensic Sciences, a melhor representação é de Anton Chigurh, interpretado por Javier Bardem no longa “Onde os fracos não têm vez”. “Eu encontrei um rapaz exatamente como ele. Era um assassino na Bélgica a serviço de uma organização criminosa. Ele era muito frio e assustador”, disse Samuel Leistedt, especialista que liderou a pesquisa.

Leistedt também explicou que o personagem parece real pois faz o seu trabalho e dorme sem problemas nenhum. “Em minha profissão, conheci algumas pessoas assim,” completou, mencionando dois assassinos profissionais que já entrevistou. “Eles eram frios, espertos, sem culpa, sem depressão.”

Outro personagem citado na análise foi Henry, papel do ator Michael Rooker no terror “Henry, o retrato de um assassino”, inspirado no assassino em série da vida real Henry Lee Lucas. “Neste filme, o tema principal é o caos e a instabilidade na vida do psicopata. Ele vive uma falta de percepção, uma poderosa falta de empatia, pobreza emocional e uma falha bem ilustrada em planejar com antecedência”, explicou a pesquisa.

Abaixo, veja a lista dos cinco psicopatas mais realistas do cinema:

1. Anton Chigurh, de Onde Os Fracos Não Têm Vez (2008)

2. Hans Beckert, de M – O Vampiro de Dusseldorf (1931)

3. Henry Lee Lucas, de Henry, o retrato de um assassino (1991)

4. Al Capone, de Os Intocáveis (1987)

5. Alex DeLarge, de Laranja Mecânica (1971)

