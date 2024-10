‘Ainda Estou Aqui’ e mais: 5 filmes imperdíveis da Mostra de Cinema de SP

Este ano, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro, e reserva espaço para estreias aguardadas e exibições comemorativas de clássicos atemporais, misturando tradição e inovação. O evento vai exibir cerca de 415 filmes de 82 países em 29 salas de cinemas.

O cartaz é uma arte de Satyajit Ray que faz parte do storyboard criado pelo cineasta durante a preparação de “A Canção da Estrada“, seu primeiro longa. O indiano, que foi também artista gráfico, compositor, roteirista, publicitário, escritor e diretor de arte, também ganha homenagem do evento com uma retrospectiva de sete títulos. A homenagem ao cineasta também lança luz a um dos principais destaques desta edição, que é o cinema indiano. Cerca de 30 filmes do país compõem a programação.

Outra novidade deste ano é a 1a Mostrinha, dedicada ao público infantil, que homenageia os 30 anos do programa “Castelo Rá-Tim-Bum“, da TV Cultura, e os 25 anos do filme homônimo de Cao Hamburger, baseado na série. O escritor e cartunista Ziraldo, também será celebrado com a exibição dos dois filmes sobre o Menino Maluquinho, personagem mais conhecido do autor. Abaixo, veja uma lista de filmes imperdíveis:

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, eis o filme mais esperado do ano. A produção é inspirada na obra autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva, que narra os desafios de sua família durante a ditadura militar no Brasil. Elogiado pela crítica e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, é o escolhido do Brasil para disputar uma vaga no Oscar.

Anora, de Sean Baker

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, o longa acompanha a jornada de uma dançarina de boate que se envolve com o filho de um oligarca russo. Embora a narrativa pareça simples, ela aborda temas profundos como desigualdade, feminismo e sobrevivência, misturando humor e drama. A atuação sensível de Mikey Madison tem sido muito elogiada. Vale conferir.

Manas, de Marianna Brennand

Este lançamento explora as consequências do abuso sexual em uma comunidade da floresta amazônica. Baseado em relatos reais, o foco vai para a difícil luta de mulheres que tentam romper ciclos de violência em uma sociedade onde essa prática é normalizada. Em entrevista, Dira Paes, que está no elenco, destacou que falar sobre isso salva vidas: “o cinema é uma das maneiras mais velozes e eficazes de explicar um tema difícil.”

Maria Callas, de Pablo Larraín

Estrelado por Angelina Jolie, a história retrata a vida de Maria Callas, uma das maiores cantoras de ópera do século 20. A obra, que combina cinema e música, se concentra nos últimos dias da artista em Paris, explorando dilemas pessoais, memórias e amizades. Além disso, investiga o relacionamento conturbado com o magnata Aristóteles Onassis, oferecendo uma visão íntima da mulher por trás da lenda.

Paris, Texas, de Wim Wenders

O aclamado drama de 1984 será exibido em uma sessão comemorativa. Ele traz à tona temas como isolamento, pertencimento e a complexidade das relações familiares. A trama segue Travis Henderson, um homem que ressurge após quatro anos desaparecido no deserto do Texas e tenta se reconectar com o filho pequeno. É uma obra-prima do cinema norte-americano – eis uma boa oportunidade para (re)assisti-la.

