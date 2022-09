7 livros de Virginia Woolf para ter na estante

Virginia Woolf é uma figura conhecida do imaginário cultural. Todo mundo, alguma vez na vida, já ouviu seu nome. Talvez tenha se arriscado a ler coisa ou outra: o seu Mrs. Dalloway é bastante falado pela personagem desbravadora que é Clarissa, apesar da sua condição socialmente privilegiada. O que apaixona, nela, na personagem, na história, e que se repete em boa parte de sua obra, é o uso do fluxo de consciência (quando estamos dentro da mente dos personagens em uma continuidade de pensamentos) para aprofundar as narrativas na psique de cada um. Envolvente para dizer o mínimo. Para além deste clássico, escolhemos outros 7 livros de Virginia Woolf que merecem um espaço na sua estante:

Orlando

Ele, que nascido em uma família bastante rica na Inglaterra elisabetana, acorda com um corpo feminino. Durante a sua viagem à Turquia percebe, então, o dom de uma tal imortalidade e cruza séculos em vivências das mais diversas. Essa é uma história audaciosa, que se delineia dentro de um contexto patriarcal, mas transcende em vivências múltiplas de um personagem que ora é isso, ora aquilo, ora homem, ora mulher, ora tal, ora coisa, em 300 anos mágicos de existência. Sofre e ama, celebra e morre tantas vezes para renascer diferente mas igual mas diferente. Uma viagem sem mapa na escrita de Virginia, que explora as descrições de cenários para ambientar o leitor tanto no espírito do tempo de Orlando quanto no da sociedade vigente. Uma história que fala de gênero e sexualidade lançada na época em que se começava a traçar diálogos sociais a respeito dos temas. (Penguin Companhia, R$ 23,99 na Amazon)

Um Quarto Só Seu

Livro teórico que reúne textos e palestras que a autora deu a jovens universitárias em 1928 é um deleite. A experiência da leitura se faz gostosa e revolucionária porque Virginia mostra, a partir do fio condutor das “mulheres e a ficção”, o quanto as disparidades de gênero colocam autoras em desvantagem no mercado editorial, acadêmico, político, social. Ela usa a literatura para costurar questionamentos que vão além de escrever livros, claro. Fala sobre a importância de um quarto (ou teto, depende da tradução) todo seu para que haja um espaço físico destinado à concentração, ao trabalho, sem a interferência externa, seja ela qual for – pensando que muitas mulheres naquela época e antes tinham filhos muito cedo e não podiam almejar outra coisa além da maternidade e do cuidado da casa. É assustadoramente atual. Nesta edição, ainda somos presenteados com três ensaios que a própria Virginia escreveu de outras escritoras: Jane Austen, Charlotte & Emily Brontë e George Elliot (pseudônimo de Mary Ann Evans). (Bazar do Tempo, R$ 52,42 na Amazon)

O Quarto de Jacob

Parece que o quarto é um espaço importante para a autora – e é, de fato. Neste romance, terceiro de seus livros e primeiro publicado pela própria editora, a Hogarth Press, ele acompanha o crescimento do jovem inglês de classe média que dá nome ao título. Apesar de protagonista, porém, ele nunca aparece de fato. A sensação é de sempre estarmos falando, lendo, vivendo e observando Jacob sem, necessariamente, ele estar em cena. Tal refinamento estético e literário cruza com as escolhas da autora em pular convenções de tempo-espaço para criar essa história bastante envolvente. As mudanças sociais e a guerra que viraram realidade na Inglaterra do começo do século 20, como de costume, são pano de fundo dos acontecimentos mundanos de Jacob, seus vizinhos, professores, amigos e conhecidos. Irônica como nenhuma outra, ainda consegue cutucar as tradições burguesas do Reino Unido, em constante decadência. (Grua, R$ 28,90)

A Arte da Brevidade

Virginia Woolf transforma as banalidades mais infames em histórias que a mente chega a derreter de tão lindas. Ela carrega na sua escrita devaneios da mente humana, tão honestos e contemplativos. Neste volume, somos testemunhas de cinco contos sobre a existência em espaços públicos e privados, que transformam os personagens em observadores do cotidiano inglês. Histórias sobre o nada, ou histórias sobre o todo. A individualidade que se mistura com a universalidade. Para quem nunca leu Virginia e quer começar, este livro pode ser uma boa chave de entrada para esse universo. E essa edição acompanha, de um lado, o texto original em inglês e, do outro, em português. É divertido fazer a análise das duas versões. (Autêntica, R$ 34,17 na Amazon)

A Morte da Mariposa, Sobre Estar Doente & Pensamentos de Paz Durante um Ataque Aéreo

Outra forma de começar a ler Virginia é pelos livros-ensaios, delicados e muito bem traduzidos pela editora Nós. A Morte da Mariposa (R$ 14,50 na Amazon) foi publicado postumamente e escrito durante a Segunda Guerra Mundial, que observa uma mariposa tentando lutar contra as barreiras físicas de uma construção para manter a sua vida. Apesar da pequeneza e da natural fragilidade, ela se mostra dedicada na tarefa de sobreviver. Em Sobre Estar Doente (R$ 29,24 na Amazon), a autora faz uma análise nada fácil da falta de referência dentro da literatura sobre doenças, e o quanto isso nos deixa, enquanto sociedade, cheios de lacunas internas, sem saber lidar muito bem com situações pela falta de suporte linguístico. E Pensamentos de Paz Durante um Ataque Aéreo (R$ 25,49 na Amazon) elabora sobre a possibilidade de sonhar em meio ao caos – aqui, durante a Segunda Guerra Mundial também e as bombas que caem dos céus. É possível “fazer felicidade” num contexto de terror e devastação? Todos esses livros são um convite para a reflexão da vida e a fragilidade dela enfrentando estruturas rígidas até o fim.