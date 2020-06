O estilo coordenado de Lucy Boynton e Rami Malek

Se você é adepta das redes sociais, com certeza já se deparou com fotos deles no seu feed. Lucy Boynton e Rami Malek são um dos casais queridinhos do mundo do cinema atual e, além de extremamente talentosos, também são muito estilosos e sabem coordenar seus looks de maneira despretensiosa. No mês de junho, quando se comemora o Dia dos Namorados, semanalmente o editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, destrinchará o estilo de casais famosos. A dupla de Bohemian Rhapsody foi a primeira escolhida.

Lucy tem 26 anos, nasceu em Nova York e começou sua carreira de atriz aos 12. Desde então, não largou mais o cinema. Ela ganhou grande notoriedade ao interpretar Mary Austin no filme Bohemian Rhapsody, que conta a história de Freddie Mercury. Nos sets do filme, Lucy conheceu o atual namorado, Rami Malek, de 39 anos. Também norte-americano, mas com ascendência egípcia, ele iniciou a carreira mais tarde, aos 23 anos, com uma pequena participação na série Gilmore Girls. Ficou famoso anos depois, por seu trabalho na série Mr. Robot. Ao interpretar Freddie Mercury, tornou-se conhecido no mundo todo e conquistou o Oscar de Melhor Ator.

Não se sabe ao certo quando Rami e Lucy começaram a namorar, mas tudo indica que eles estão juntos desde 2018. A confirmação só veio em janeiro de 2019, em um discurso de Rami no Palm Springs International Film Festival. “Obrigado, Lucy Boynton. Você tem sido minha aliada, minha confidente, meu amor. Muito obrigado”, declarou ele na época.

Desde então, Rami e Lucy não poupam demonstrações de carinho em público, além de chamarem atenção pelos looks. “Vestindo os looks mais estilosos e sobretudo por sua atitude muito cool, o casal atrai cada vez mais os olhares do mundo – seja nas ruas ou nos tapetes vermelhos mais concorridos”, diz Fabio. Rami consegue ser estiloso sem ousar demais. Gosta muito de peças de alfaiataria e, especialmente, de misturar essas roupas clássicas com outras mais urbanas, como tênis e camisas polo. A escolha por cores vibrantes, estampas e sobreposições também deixa as produções do ator mais interessantes.

Já Lucy tem um estilo mais vintage, com claras influências dos anos 60 e 70 e um toque de modernidade. Vestidos rodados, tecidos fluidos, babados, laços e detalhes na gola são alguns dos elementos preferidos da atriz. É raro ver Lucy com cores fortes, ela sempre opta por tons pastel delicados – e também gosta muito de brilho. As roupas mais clássicas e femininas são geralmente combinadas com acessórios modernos, criando um balanço perfeito.

Além de chamar atenção pelos looks, Lucy também reinventou a beleza dos tapetes vermelhos. Nada de olhos pretos esfumados, pele carregada ou delineados clássicos. Em parceria com sua maquiadora, Jo Baker, a atriz criou novos conceitos para a maquiagem dos eventos de gala, com muitas cores, delineados diferentões, olhos gráficos e aplicações com brilho.

Jo, em entrevista para a InStyle, contou que, sempre que vai maquiar Lucy, pergunta para a atriz como a roupa escolhida para o dia a faz sentir. É desse jeito que ela se inspirar para a maquiagem. A profissional também disse que Lucy não impõe nenhuma regra para a make. “Se vou dar destaque para uma área do rosto, eu geralmente prefiro manter o resto mais simples. Eu acho que é uma maneira fácil de manter um look moderno”, explicou.

Muita gente chegou a apelidar Lucy de Twiggy, devido aos cílios bem marcados que estão presentes em quase todas as suas maquiagens. Eles lembram muito os da modelo, além do delineado deslocado que era um clássico de Twiggy nos anos 70.

Os looks combinando no Critics’ Choice Awards foram escolhidos por acaso, segundo o casal. Fazia menos de um mês que Lucy e Rami haviam assumido o relacionamento, então todos os olhos estavam voltados a eles no evento. Ele escolheu um modelo clássico de smoking, mas o tom de azul acinzentado deu mais personalidade à produção. O modelo romântico (da Gucci) de Lucy foi muito comentado depois do evento e os detalhes de babados não agradaram a todos. Em resposta, a atriz disse: “Contanto que você se sinta bem usando algo, não importa o que os outros irão pensar. Você nunca vai se arrepender de ter vestido algo que você realmente ama”.

Com ares de anos 70, o casal conseguiu combinar perfeitamente os looks mais uma vez. No Globo de Ouro de 2019, Lucy escolheu um vestido dourado de mangas bufantes, perfeito para a ocasião, e Rami um smoking clássico. “O vestido todo bordado com ares ’70s de Lucy acompanha perfeitamente o smoking de corte slim. A gravata branca de seda arremata o visual na medida”, diz Fabio.

Em um jantar durante o último Festival de Veneza, Lucy conseguiu, mais uma vez, misturar perfeitamente o vintage e o moderno na produção escolhida. O vestido de cetim com leves babados e os sapatos metalizados são clássicos, mas combinados com a bolsa em formato diferente e a maquiagem artística – com “lágrimas de glitter” – ficaram muito atuais. Malek manteve-se no clássico. “O costume de corte reto e camisa branca foi usado sem gravata, tornando-se mais minimalista”, explica Fabio.

Mais uma vez em tons pastel, esse vestido de Lucy foi um dos mais elogiados da estreia de The Politician, série da Netflix em que atua. Para o evento, que não era muito formal, Rami decidiu fugir do seu smoking tradicional e vestiu camisa listrada com uma gravata preta estreita (da Prada). “O sapato mais pesado trouxe contraste à produção e ficou harmônico”, afirma o editor de moda.

Mesmo longe das grandes premiações, Rami e Lucy continuam arrasando nos looks. Em um passeio por Nova York, o casal combinou produções básicas em preto e branco. No dia a dia, Lucy também investe em um estilo mais urbano, com calças jeans e sapatos baixos – como usou nesse dia. “O black jeans e os acessórios pretos mostram que o casal tem sintonia de estilo mesmo em situações casuais”, explica Fabio.

