Para ler ou assistir: 5 obras de Jane Austen para você suspirar

As obras de Jane Austen voltaram aos holofotes com a adaptação da Netflix de Persuasão, último livro que a autora britânica escreveu, publicado postumamente. O filme já é um dos mais assistidos do streaming, e nos fez voltar os olhos mais uma vez aos romances clássicos da autora britânica. Conferiu a estreia e ficou com aquele gostinho de quero mais? Separamos outras 5 opções que você pode conferir nos streamings, além de desfrutar nos livros!

Uma das histórias mais conhecidas de Austen é, sem dúvidas, Orgulho e Preconceito, que tem uma versão cinematográfica bastante aclamada com Keira Knightley, além de outras adaptações mais moderninhas, como O Diário de Bridget Jones e, mais recentemente, Fire Island, que tem uma abordagem LGBTQIA+ da história.

Emma e Razão e Sensibilidade são outros títulos bem populares também que ganharam versões cinematográficas. Acredite se quiser, mas As Patricinhas de Beverly Hills também tem um dedo de Jane Austen. Confira abaixo algumas opções:

Razão e Sensibilidade

Este foi o primeiro romance de Jane Austen a ser publicado, em 1811. Na época, ela assinou com o pseudônimo “A Lady”. O livro acompanha duas irmãs que precisam se casar para evitar a falência de sua família após a morte do pai. A trama ganhou versões para o cinema e TV diversas vezes, mas a mais conhecida é a norte-americana, lançada em 1995. Com direção de Ang Lee, o longa é protagonizado por Kate Winslet e Emma Thompson, que adaptou a narrativa e ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 1996. Ao todo, o filme foi indicado a sete Academy Awards, mas só levou um. Spoiler alert: Um dos personagens mais adoráveis desta adaptação é o interpretado por Alan Rickman. Sim, o Professor Snape da franquia Harry Potter.

Está disponível para assistir na Netflix, e você pode comprar a edição especial do livro clicando aqui, por R$37,30.

Orgulho e Preconceito

As românticas de plantão certamente conhecem o clássico Orgulho e Preconceito. O livro, publicado em 1813, é um dos mais populares de Jane Austen e foi escrito antes que ela completasse 21 anos. Como já adiantamos, a obra ganhou as telonas em 2004 com a produção estrelada por Knightley e Matthew Macfadyen (conhecido hoje em dia como o Tom na série Succession), e dirigida por Joe Wright.

A história segue Elizabeth Bennet, uma das filhas mais velhas de um proprietário rural, que enfrenta a pressão dos pais para se casar. Ela se opõe a isso até conhecer o encantador Senhor Darcy. Os dois têm uma química inegável, mas o romance demora para decolar por conta da teimosia deles.

O filme está no catálogo da Netflix, e o livro pode ser comprado aqui por R$35,16.

Continua após a publicidade

Amor & Amizade

Um dos livros mais desconhecidos da autora, o título foi escrito ainda em sua juventude, mas publicado anos após sua morte. A história acompanha uma viúva que se vê envolvida em escândulos da alta sociedade. A única solução? Casar a sua filha, Lady Susan, com um homem rico. A obra foi adaptada para as telas em 2016, com direção de Whit Stillman e Kate Beckinsale no papel principal.

Você pode alugar em serviços como Google Filmes, ou comprar o livro clicando aqui por R$32,78.

Emma

O último livro que Jane Austen publicou em vida foi Emma, em 1815. Descrita na publicação como uma jovem bonita, inteligente e rica, Emma é praticamente a garota mais popular da região em que mora e bastante mimada. Ela adora se intrometer na vida dos outros para arranjar casamentos e se acha imune ao amor, até se apaixonar. A obra ganhou uma versão para as telas em 1996, com Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, e outra em 2020, com Anya Taylor-Joy.

As duas versões estão disponíveis para aluguel e compra no Google Play, ou, para a mais recente, no streaming Star+. O livro você adquire aqui por R$30,88.

Persuasão

Como já contamos, Persuasão acaba de ganhar uma versão recente na Netflix – mas, o que muita gente não sabe, é que o romance publicado em 1817 já teve uma adaptação bastante aclamada para os cinemas, em 2007, dirigida por Adrian Shergold.

A versão mais recente está na Netflix, e a de 2007 pode ser alugada no Google Play ou Youtube Filmes. O livro em capa dura você compra aqui por R$35,02.