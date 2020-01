Porta dos Fundos vai ganhar uma versão mexicana

Quase 16 milhões de inscritos no canal do Youtube não são suficientes para o Porta dos Fundos. Ter série na Netflix, no Comedy Central e na Amazon também é pouco. Fábio Porchat, um dos fundadores e sócios do grupo de humor, quer mesmo é conquistar o mundo. (Mu-wa-ha-ha!)

Ter 1 milhão de reais na conta é simples e é pra todo mundo. Ter 22 anos, isso sim, é questão de privilégio. pic.twitter.com/JNBI7MpXrr — Porta dos Fundos (@portadosfundos) March 20, 2019

O ator, que abandonou a Record e acabou de lançar a série “Homens?”, foi pro México abrir uma versão mexicana do grupo por lá. Chamada por aí de “filial” do Porta dos Fundos, os atores e a equipe já está sendo selecionado por Fábio e cia, que também darão aulas de roteiro e ajudarão em toda empreitada.

Veja também



A ideia é que os temas sejam adaptados para a cultura mexicana por roteiristas locais, mas com supervisão final dos brasileiros. ”O Gregorio (Duvivier, outro fundador) está lá agora fazendo workshop com atores mexicanos, que a gente escolheu”, contou Porchat, em entrevista à Folha de S.Paulo. O humorista, aliás, volta em breve com mais um programa no GNT, onde já comanda o “Papo de Segunda”.

Ainda sem data pra estrear, a ideia não é ficar só no México, mas expandir a franquia pelo mundo. Eles já são parceiros da Viacom, dono do Comedy Central e da MTV.