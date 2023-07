Pagu, escritora modernista, será a homenageada na Flip 2023

A 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, ou Flip 2023, já tem a sua homenageada para este ano: a jornalista, cartunista e escritora modernista Patrícia Rehder Galvão, mais conhecida como Pagu.

O anúncio foi feito na última sexta- feira, 30/6, em uma coletiva de imprensa concedida pelas curadoras, Milena Britto e Fernanda Bastos, e pelo diretor do festival, Mauro Munhoz.

“Pagu foi uma expressão muito grande de liberdade, de uma vontade de libertar o Brasil das próprias artimanhas históricas”, afirmou Milena Britto. É que ela foi uma das grandes vozes do movimento modernista na história literária do Brasil, no século XX, além de ser um dos principais símbolos feministas nacionais, pela sua luta incansável por maiores participações femininas na política e sociedade.

É autora dos romances Parque Industrial, publicado em 1933, e A Famosa Revista, de 1945, mas adorava utilizar pseudônimos, como de Mara Lobo, na publicação de suas obras, também marcadas pelas colaborações com seu então marido, Geraldo Ferraz.

Após sua morte, em 1962, Pagu ficou conhecida pela sua pluralidade de gêneros e por se entregar de corpo e alma em várias frentes culturais e políticas. A Flip acontece entre os dias 22 à 26 de novembro em Paraty, no Rio de Janeiro. Para mais informações sobre o festival acesse flip.org.br/flip-2023.