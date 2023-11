Oscar 2024: confira 7 filmes que devem ser indicados para a premiação

Com o final da greve dos atores em Hollywood, a 96ª cerimônia do Oscar está confirmadíssima para o dia 10 de março de 2024. Vale lembrar que, mais uma vez, o apresentador Jimmy Kimmel estará no comando da entrega das estatuetas, que acontecerá diretamente do Teatro Dolby, ao vivo, em Los Angeles.

E sim, estamos há praticamente quatro meses de distância da premiação mais importante do cinema, mas alguns filmes já vêm despontando na corrida pelo tão cobiçado Academy Awards. A seguir, você confere quais produções devem dar às caras no Oscar 2024:

Barbie

Indiscutivelmente o maior fenômeno cinematográfico de 2023, Barbie é presença praticamente confirmada na próxima edição da cerimônia. Isso porque, muito mais do que apenas um blockbuster, o filme de Greta Gerwig incendiou inúmeras discussões sociais com seu roteiro afiado, produção deslumbrante — inclusive conversamos com a designer de produção e a head de maquiagem do longa — e canções que se tornaram hits instantâneos do verão americano.

Aliás, até o momento, What Was I Made For?, balada intimista de Billie Eilish que embala uma das cenas-chave da narrativa, continua sendo a favorita para levar a estatueta de Melhor Canção Original.

Se o hit deve abocanhar o troféu, não sabemos. Mas algo é certo: esperamos muitas indicações para o grande tour de force protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Onde assistir: HBO Max

Pobres Criaturas

Apenas o nome de Yorgos Lanthimos na direção já seria o suficiente para atrair toda a atenção da crítica para Pobres Criaturas.

E desde que foi exibida em festivais ao redor do mundo, esta adaptação excêntrica de Frankenstein protagonizada por Emma Stone vem colecionando elogios, desde à atuação de seu elenco estelar (que traz Mark Ruffalo e Willem Dafoe, além de Stone) até a sua fabulosa direção de arte, evidenciada pelo trailer impecável liberado pela Searchlight Pictures.

Estreia: 1 de fevereiro nos cinemas nacionais

Priscilla

Baz Luhrmann e Austin Butler tiveram o seu momento de glória com Elvis no Oscar deste ano (o longa chegou a conquistar oito indicações na cerimônia). Mas, agora, é a hora da cineasta Sofia Coppola brilhar com Priscila, produção que visa explorar o mundo íntimo da ex-esposa do “Rei do Rock”.

Infelizmente, a família de Presley não permitiu que a produção utilizasse as canções do icônico artista na trilha sonora. Contudo, assim como fez em Maria Antonieta (2006), Coppola usou e abusou da criatividade ao selecionar faixas que transmitissem a atmosfera do universo de Elvis.

O resultado (que vem sendo super elogiado, por sinal) ainda rendeu aclamação máxima para Jacob Elordi, que foi descrito como um astro “muito mais adequado” para interpretar Elvis do que Butler.

Comparações à parte, o fato é que, em um período dominado por cinebiografias (especialmente as relacionadas às lendas da música), não será nenhuma surpresa ver Priscila sendo um dos grandes destaques do Oscar 2024.

Estreia: 26 de dezembro nos cinemas nacionais

Assassinos da Lua das Flores

Aos 81 anos de idade, Martin Scorsese conseguiu entregar um dos filmes mais aclamados da atual temporada de premiações. Inclusive, o icônico diretor de Taxi Driver tem todas as chances ao seu favor: além de trazer um elenco ferozmente magnífico — Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone são um espetáculo à parte em Killers of The Flowers Moon —, o projeto adapta, de maneira avassaladora, um dos episódios mais injustos da história americana recente: o massacre do povo Osage.

Junte um grande diretor a um grande elenco, com um roteiro historicamente relevante e urgente, e você tem a receita para uma enxurrada de indicações. Se há um longa com chances de ser o grande vencedor da próxima temporada, este longa é Assassinos da Lua das Flores.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Oppenheimer

Outra aposta certeira para o Oscar 2024 é Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan. O longa sobre a invenção da bomba atômica — e os conflitos morais experimentados por seu criador, Julius Robert Oppenheimer — foi extremamente aclamado, com destaque para a interpretação impecável de Cillian Murphy e os aspectos sonoros surpreendentes da produção.

Aliás, para muitos, a cena em que ocorre o primeiro teste da bomba figura entre as melhores cenas do audiovisual neste ano.

Onde assistir: HBO Max

Maestro

Após realizar a sua estreia como diretor em Nasce uma Estrela (2018), Bradley Cooper retorna à cadeira de direção com Maestro, segundo filme comandado pelo ator.

O roteiro retrata o romance conturbado entre Leonard Bernstein (interpretado pelo próprio Cooper) e Felícia Montealegre (Carey Mulligan).

Apenas neste ano, o projeto conquistou indicações ao Festival de Veneza e saiu vitorioso no Gotham Awards (que são ótimos termômetros para o Oscar).

Portanto, não seria uma surpresa ver o multitalentoso astro de Hollywood emplacar mais um sucesso em sua curta (porém extremamente promissora) carreira como cineasta.

Estreia: disponível na Netflix a partir de 20/12

Ferrari

Por fim, Michael Mann, cineasta indicado a quatro Oscars, vem fazendo barulho (literalmente) com Ferrari, cinebiografia sobre o ex-piloto Enzo Ferrari estrelada por Adam Driver, Patrick Dempsey, Penélope Cruz e o brasileiro Gabriel Leone.

Mesclando a vida profissional e íntima do astro das corridas, o projeto gira em torno da icônica Mille Miglia, que foi um divisor de águas na vida de Enzo.

Estreia: 8 de fevereiro nos cinemas nacionais