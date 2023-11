Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 25/11 e 1/12

Um emocionante espetáculo com a participação de sobreviventes reais da bomba de Hiroshima, a estreia de “Napoleão”, novo filme de Ridley Scott, e um grande show de Caetano Veloso em comemoração aos 50 anos do álbum “Transa”: os próximos dias definitivamente estarão agitados na capital paulista.

A seguir, você confere o Claudia Indica, agenda cultural de São Paulo com o melhor da arte, cinema, teatro e música:

Música

Caetano Veloso comemora 50 anos de Transa (25 e 27/11)

Caetano Veloso revisita um dos discos mais icônicos de sua carreira, contando com a participação de parceiros musicais que ajudaram a criar o projeto. Jards Macalé, o percussionista Áureo de Souza e o baterista Tutty Moreno marcam presença no palco.

Ingressos esgotados

Endereço : Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda Horário: a partir das 20h

Cinema

Napoleão (em cartaz)

Continua após a publicidade

“Napoleão”, o novo filme de Ridley Scott (“Gladiador” e “Casa Gucci”), explora as origens do líder militar francês, retratando a sua implacável ascensão ao império e também o conturbado relacionamento com sua esposa, Josephine (interpretada por Vanessa Kirby).

Relacionadas Cultura Conheça os maiores lançamentos do cinema em novembro de 2023

Teatro

Os Três Sobreviventes de Hiroshima (até 16/12)

A peça traz a participação de três sobreviventes reais da bomba atômica de Hiroshima, que, ao vivo, narram com detalhes como foi escapar de uma das maiores atrocidades cometidas pela humanidade.

Entrada gratuita

Endereço : Aliança Cultural Brasil Japão – R. Dep. Lacerda Franco, 328 – Pinheiros

: Aliança Cultural Brasil Japão – R. Dep. Lacerda Franco, 328 – Pinheiros Horário: quinta às 20h e sábado às 16h

The Money Shot (até 5/12)

Continua após a publicidade

Em “The Money Shot”, Karen e Steve são estrelas do cinema que não alcançam um grande sucesso há anos. Tudo muda ao receberem a proposta de um diretor europeu famoso, que, apesar de convidativa, vem com inúmeros dilemas morais.

Valores : a partir de R$ 50,00

: a partir de R$ 50,00 Endereço : Teatro VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi

: Teatro VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi Horários: terças e quartas, às 20h

Exposições

Di Cavalcanti – 125 Anos (até janeiro de 2024)

“Di Cavalcanti – 125 anos” apresenta um total de quarenta e cinco obras do renomado artista. O acervo inclui um álbum com dezesseis gravuras, proporcionando uma jornada única através das décadas de 1920 a 1970, destacando o tema predileto do artista: o povo brasileiro em suas festas, sambas e carnavais.

Valores : R$ 35 (inteira) ou R$ 17,50 (meia-entrada)

: R$ 35 (inteira) ou R$ 17,50 (meia-entrada) Endereço : Farol Santander – Rua João Brícola, 24 – Centro

: Farol Santander – Rua João Brícola, 24 – Centro Horários: Terça a domingo, das 9h às 20h

Uma país chamado Pará (até 2/12)

Explorando a cena fotográfica do Pará que se faz presente em São Paulo, a exposição é concebida através da perspectiva de 23 fotógrafos originários. Destacam-se personalidades como Alexandre Sequeira, Dirceu Maués, Guy Veloso, entre outros. A curadoria é de Rosely Nakagawa.

Entrada gratuita

Endereço : Panamericana Escola de Arte e Design – Av. Angélica, 1900, Higienópolis

: Panamericana Escola de Arte e Design – Av. Angélica, 1900, Higienópolis Horários: segunda a sexta – das 9h às 20h. Sábados – das 9h às 12h

Continua após a publicidade