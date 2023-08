“Barbie” bate US$ 1 bilhão nas bilheterias e conquista recorde histórico

Mais um dia, mais um recorde de “Barbie”: hoje, o filme ultrapassou oficialmente a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria. Com isso, a diretora Greta Gerwig se torna a primeira mulher a conquistar o montante de maneira solo — ou seja, sem dividir os créditos de direção com um homem. Os dados foram confirmados pelo “Hollywood Reporter”.

Outras mulheres chegaram a atingir a marca do bilhão, contudo, compartilharam a cadeira de direção com cineastas masculinos. Este é o caso dos dois volumes de “Frozen”, comandados por Jennifer Lee ao lado de Chris Buck.

Com “Capitã Marvel” (2018), a história é a mesma: o primeiro projeto solo de uma super-heroína no Universo Cinematográfico da Marvel foi dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck.

Mulher-Maravilha era a maior bilheteria de uma direção solo feminina

Antes de “Barbie”, “Mulher-Maravilha”, dirigido por Patty Jenkins, detinha o recorde de maior bilheteria em uma direção solo feminina — o projeto da DC arrecadou, em média, 820 milhões de dólares mundialmente.

“Barbie” é o 53º filme da história a conquistar US$ 1 bilhão em bilheterias

Apenas outros 52 filmes conseguiram ultrapassar a arrecadação de US$ 1 bilhão em bilheterias, e “Barbie” é o único entre eles a ser dirigido exclusivamente por uma mulher. A seguir, você confere a lista completa das produções que conquistaram a tão sonhada façanha (em ordem do maior para o menor faturamento):

1. Avatar

2. Vingadores: Endgame

3. Avatar: O Caminho da Água

4. Titanic

5. Star Wars: The Force Awakens

6. Vingadores: Infinity War

7. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

8. Jurassic World

9. O Rei Leão (Live-action)

10. Os Vingadores (2012)

11. Velozes & Furiosos 7

12. Top Gun: Maverick

13. Frozen 2

14. Vingadores: Era de Ultron

15. Super Mario Bros.

16. Pantera Negra (2018)

17. Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte II

18. Star Wars: O Último Jedi

19. Jurassic World: Fallen Kingdom

20. Frozen (2013)

21. A Bela e a Fera (2017)

22. Os Incríveis 2

23. The Fate of The Furious (2017)

24. Homem de Ferro 3

25. Minions

26. Capitão América: Guerra Civil

27. Aquaman

28. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

29. 007: Skyfall

30. Homem-Aranha: Longe de Casa

31. Capitã Marvel

32. Transformers: Dark of The Moon

33. Jurassic Park (1993)

34. Transformers: Age of Extinction (2014)

35. Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge

36. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

37. Coringa

38. Toy Story 4

39. Toy Story 3

40. Piratas do Caribe (2006)

41. Rogue One: A Star Wars Story

42. Aladdin (2019)

43. Piratas do Caribe: On Stranger Tides (2011)

44. Meu Malvado Favorito 3

45. Procurando Dory

46. Star Wars: Episódio 1 (1999)

47. Zootopia

48. Alice no País das Maravilhas (2010)

49. Harry Potter e a Pedra Filosofal

50. Hobbit (2012)

51. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

52. Jurassic World: Dominion (2022)

53. Barbie (2023)