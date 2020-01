‘Os Mutantes’, da Record, está de volta e rendeu muitos memes no Twitter

Ícone à frente do seu tempo, mestre dos efeitos visuais que até a Marvel duvida, roteiros mirabolantes e atuações memoráveis… O público ama ‘Os Mutantes: Caminhos do Coração‘, novela da Rede Record, exibida originalmente e com muito sucesso entre junho de 2008 e março 2009. E quem é fã, adorou mais ainda a notícia da reprise da produção nas tardes do canal.

A trama, que gira em torno de um grupo de homens e mulheres que sofreram mutações e se transformaram nas mais diversas categorias, como lobisomens, vampiros, serpentes, felinos e reptilianos, voltou às telinhas na tarde desta segunda-feira (18) e rendeu picos de audiência para a emissora.

No Twitter, claro, muitos usuários expressaram seu amor e paixão pelo retorno da história (e também dos memes!).

Confira algumas das melhores reações:

A PRIMEIRA ELEVEN FOI BRASILEIRA E EU POSSO PROVAR #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/aVtKcNzHSB — apenas observo (@eurodolffo) March 18, 2019

Não acredito que Jackie Chan se inspirou nos mutantes em suas cenas de ação #CaminhosDoCoração — os mutantes memes (@osmutantesmemes) March 18, 2019

Eu assistindo como se fosse a primeira vez #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/WEjvAL4xaK — Karolina (@Evelybe) March 18, 2019

eu tinha crush no Telê e no draco #CaminhosDoCoracao pic.twitter.com/gwdfRZBVnK — kathss (@kkkkathh) March 18, 2019

esperamos tanto tempo pra poder assistir os mutantes de volta esse momento é nosso #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/ECFWElvJKM — nae (@inaesandy) March 18, 2019

https://twitter.com/kedsye/status/1107720486950260739

#CaminhosDoCoração salvando minhas tardes de desemprego pic.twitter.com/hYn0cXxHNh — fantasia no ar (@mr_cmrg) March 18, 2019

e as artes que a Record fez pro lançamento de #CaminhosDoCoração que serviram de inspiração pra Marvel e Dc pic.twitter.com/6zqdtepkHA — 𝑴𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑷𝒐𝒉𝒂 (@_wesleyalvs) March 18, 2019

as crianças de hoje em dia nunca vão sentir a emoção de assistir os mutantes como a gente sentia #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/SHvMkJo9R9 — nae (@inaesandy) March 18, 2019

dias atrás eu estava rindo dos efeitos especiais da novela eu agora assistindo a reprise bem plena #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/1HMxHkzHB6 — Taynara (@kradelua) March 18, 2019

https://twitter.com/geovane320v/status/1107724593555562497

COMEÇOU!

Que a Record não cancele e Passe todas as temporadas, AMÉM#OsMutantes #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/lqynQnGsLm — Lucas (@luqu1nhas) March 18, 2019

Eu correndo atrás de quem não tá nem aí pra mim #CaminhosDoCoração pic.twitter.com/m5HWkceDJQ — os mutantes memes (@osmutantesmemes) March 18, 2019