O que ler, ver e ouvir em fevereiro

É comum que a gente fique perdido com a quantidade de lançamentos culturais mês a mês. Não à toa: cinema, streamings, livrarias, editoras, exposições, podcasts, shows, peças de teatro e mais pipocam nas nossas telas diariamente. Mas, então, o que escolher? Aqui, uma seleção esperta do ler, ver e ouvir em fevereiro, feita pela nossa editora-chefe, Paula Jacob, com opções que farão você refletir sobre as relações que escolhemos ter com o mundo:

Into the Wild

Imagine você ser uma conceituada antropóloga francesa que, durante um trabalho de campo, é atacada por um urso e tem boa parte do rosto desfigurado. Parece ficção, mas isso aconteceu com a autora de Escute as Feras (Editora 34, R$ 46), Nastassja Martin. Neste livro, ela traz uma espécie de diário dividido em estações, com elaborações mentais sinceras-filosóficas-psicanalíticas sobre esse encontro e o que veio depois dele. Tudo isso traçando conexões com os conhecimentos propagados pelas gerações dos even, famílias que decidem morar no coração das florestas siberianas na Rússia pós-soviética – seu objeto de estudo. Uma leitura certamente transformadora. editora34.com.br

Biomas

Não tem como visitar Inhotim e não ficar boquiaberta. E mesmo que você já conheça, se decidir voltar mais uma vez (duas, três…), sempre terá algo para te surpreender. Pensando nesse ecossistema que se liga entre si e com o mundo exterior, o instituto lança o podcast Território Específico. Feito em parceria com a Rádio Novelo e apresentado pela atriz Bárbara Colen, o programa percorre, em seis episódios temáticos, o rico encontro do universo artístico com o botânico. spotify.com.br

Passado presente

Pedro Almodóvar volta às telas com suas cores e drama característicos no novo longa Mães Paralelas. Nele, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) são duas mulheres que experienciam a maternidade de formas diferentes, mas têm os destinos conectados na sala de parto. apesar de entoar temáticas sobre mães solo, violência sexual e amor de criação, o diretor espanhol parece esvaziar a complexidade dos assuntos colocando uma história política como pano de fundo. Dia 18/02, na Netflix netflix.com/br