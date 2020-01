O novo trailer de ‘Detetive Pikachu’ apresenta novos pokémon incríveis

‘Pokémon: Detetive Pikachu‘ ganhou mais um trailer nesta sexta-feira (5) com mais bichinhos à mostra na trama. Até agora não foram divulgadas muitas cenas diferentes daquelas que conferimos no trailer de anunciação. Em compensação, a aparição de outros pokémon foi evidente (e antes que vocês nos corrijam: o plural de pokémon é… pokémon mesmo, sem “s” no final).

Ao som do hino “Holding Out for a Hero“, da cantora Bonnie Tyler, o vídeo inédito mostra novas criaturas que estarão presentes na trama. Aipom, Gengar, Blastoise, Cubone e até uma luta entre um enorme Charizard e um Gyarados são pokémon que apareceram na divulgação.

A trama gira em torno de Tim Goodman (Justice Smith), que enfrenta o dilema de sua linhagem familiar que é inteira de treinadores pokémon. Certo dia ele encontra um Pikachu (voz de Ryan Reynolds) e consegue entender o que o pequeno fala. Daí para frente, o desejo da criatura amarela ser um detetive entra em conflito com a rotina de Tim, que terá sua vida transformada.

Veja também



Assista ao novo trailer:

Novos cartazes

O filme também ganhou dois pôsteres com 13 pokémon reunidos na imagem. Haja fofura! O seu favorito está entre eles?

https://twitter.com/gavinfeng97/status/1113047141776150529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1113047141776150529&ref_url=https%3A%2F%2Fovicio.com.br%2Fpokemon-detetive-pikachu-ganha-um-novo-poster-internacional%2F

Serebii Update: Another new Detective Pikachu poster has been revealed, this time for Germany https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/JGENWOjmAw — Serebii.net (@SerebiiNet) April 2, 2019

‘Pokémon: Detetive Pikachu’ estreia nos cinemas do Brasil no dia 9 de maio.