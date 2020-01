Novo musical da Netflix terá Nicole Kidman, Meryl Streep e Ariana Grande

Sim, é verdade! Nicole Kidman, Meryl Streep e Ariana Grande estão confirmadas no elenco do mais novo musical da Netflix, ‘The Prom‘. A produção é uma adaptação da peça ganhadora do Tony Awards, maior prêmio de teatro dos Estados Unidos. Quem dá a noticia é o Deadline.

Veja também





E a mente por trás desse musical é ninguém menos do que Ryan Murphy, o mesmo criador das séries ‘American Crime Story‘, ‘Pose‘ e ‘Glee‘. Além desse trio de atrizes, outros nomes famosos foram confirmados, incluindo James Corden – o apresentador do talk-show ‘The Late Late Show‘ – Keegan-Michael Key, Andrew Rannells e Awkwafina.

Meryl vai interpretar Dee Dee Allen, uma vencedor do Prêmio Tony, que acaba se envolvendo com Barry Glickman (papel de James) durante a produção de um novo musical. Quando a crítica detona o produto final, os dois pedem ajuda de Angie Dickinson (papel de Nicole) e Trent Oliver (papel de Andrew).

James Corden, Keegan-Michael Key e Awkwafina também estão no elenco de ‘The Prom’. James Corden, Keegan-Michael Key e Awkwafina também estão no elenco de ‘The Prom’.

Ariana viverá a personagem Alyssa, uma garota popular e influente de uma escola em Indiana. Enquanto isso, uma outra garota chamada Emma passará pelo desconforto de não poder levar sua namorada para o baile nessa mesma escola. Ainda não se sabe quem vai interpretar Emma.

Ryan também vai produzir o musical juntamente com Alexis Woodall, Bill Damaschke e Dori Berinstein. O roteiro fica por conta de Bob Martin e Chad Beguelin e as músicas serão escritas por Beguelin e Matthew Sklar, o autor da peça original.

As gravações de ‘The Prom’ começam em dezembro desse ano e deve estrear na Netflix no segundo semestre de 2020. Até lá, aguardamos ansiosamente!