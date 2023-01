Morre Lisa Loring, a primeira Wandinha, aos 64 anos

Faleceu nesta segunda-feira (30/01), a atriz Lisa Loring, aos 64 anos, a primeira intérprete de Wandinha Adams. Lisa morreu no sábado (28/01) à noite, no Providence St., em Burbank, devido a complicações de um derrame causado por pressão alta.

Lisa interpretou Wandinha, de A Família Addams, na televisão norte-americana, entre 1964 e 1966. Ela voltou a interpretar a personagem sombria em 1977, no filme televisivo Halloween with the New Addams Family.