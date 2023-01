‘The Last of Us’ é renovada para segunda temporada na HBO

O novo sucesso da HBO, The Last of Us, acaba de ser renovado para a segunda temporada. Adaptação do jogo homônimo, The Last of Us se passa nos Estados Unidos, num futuro pós-apocalíptico, quando um fungo transforma seres humanos em zumbis. Nesse contexto, Joel (interpretado por Pedro Pascal, de Narcos) é contratado para contrabandear a garota Ellie (vivida por Bella Ramsey, de Game of Thrones) para fora de uma zona de quarentena opressiva. O trabalho logo se transforma em uma jornada brutal e angustiante, pois ambos devem atravessar os Estados Unidos dependendo um do outro para sobreviver.

Criada por Craig Mazin (vencedor do Emmy por Chernobyl, da HBO) e Neil Druckmann (criador e roteirista da franquia de viodeogames da saga), The Last of Us tornou-se quase imediatamente um sucesso de crítica e público. O primeiro episódio, que estreou no dia 15 de janeiro, superando os lançamentos dos primeiros episódios de House of the Dragon e a segunda temporada de Euphoria nas primeiras 24 horas, na América Latina. A trama já tem pontuação de 97% no Rotten Tomatoes.

Se você ainda não acompanha a série, o terceiro episódio estreia no dia 29 de janeiro. Como é costume da HBO, os novos capítulos são lançados sempre aos domingos, às 23h. Além disso, os fãs também podem curtir o The Last of Us Podcast, podcast oficial da série no qual Troy Baker, que interpreta Joel no videogame, conversa com os criadores da série Craig Mazin e Neil Druckmann para se aprofundar nos temas de cada episódio.