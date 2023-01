Dia Nacional da Visibilidade Trans: 5 produções para assistir no Star+

Neste domingo (29) é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, data que representa o orgulho e resistência da população transsexual. Vale lembrar que, lamentavelmente, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas transsexuais no mundo. Portanto, é importante enaltecer produções, sejam filmes ou séries, que deem destaque e alcance para as mensagens desta população.

Pensando nisso, separamos cinco obras disponíveis no catálogo do Star+ para quem quer entender mais sobre a causa e celebrar a bandeira. Confira:

Pose (3 Temporadas)

Criada por Ryan Murphy (“Glee“), “Pose” é um drama glamouroso que enaltece a cultura ballroom, movimento que ganhou destaque na cena underground nova-iorquina durante os anos oitenta. A produção fez história na televisão ao apresentar o maior elenco de atores transgêneros e LGBTQIA+ da história, incluindo a icônica Mj Roriguez e o fabuloso Billy Porter.

Pride (Documentário)

Em seis episódios, “Pride” retrata a luta da população LGBTQIA+ americana por direitos civis durante cinco décadas. Para isso, sete renomados diretores exploram histórias heroicas e comoventes que definem os Estados Unidos como nação. Imperdível!

Continua após a publicidade

A Garota Dinamarquesa (Filme)

Eddie Redmayne foi indicado ao Oscar por sua incrível interpretação em “A Garota Dinamarquesa”, cinebiografia de Lili Elbe, que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a realizar uma cirurgia de mudança de gênero.

Meninos Não Choram (Filme)

Em “Meninos Não Choram”, também baseado em fatos reais, Teena (Hilary Swank) é um jovem trans que, ao tentar traçar o seu próprio caminho e identidade, se depara com sentimentos conflitantes e intensos.

Peace Peace Now Now (Série documental)

As atrizes Daniela Vega, Yalitza Aparicio e Ester Expósito, além da cantora, compositora e atriz Shirley Manson, são as apresentadoras de “Peace Peace Now Now“, série documental que retrata quatro histórias sobre mulheres corajosas e determinadas que enfrentaram conflitos armados na América Latina.

Daniela Vega é uma atriz transgênero nascida no Chile, que ficou conhecida em Hollywood por seu papel no filme Uma Mulher Fantástica. O filme foi vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na edição de 2018 da premiação.