10 momentos mais marcantes da música em 2023

2023 foi, definitivamente, um ano marcante para a música. Em janeiro, tivemos Miley Cyrus quebrando tudo com o lançamento de Flowers (que se tornou, rapidamente, o maior hit do ano). Em seguida, os inícios da The Eras Tour, de Taylor Swift, e da Renaissance Tour, de Beyoncé, impactaram profundamente a cena pop global. Em solo brasileiro, nos despedimos da icônica Rita Lee, e reagimos intensamente às carreiras de Luísa Sonza e Marina Sena.

A seguir, relembramos os 10 momentos musicais mais inesquecíveis do ano:

The Eras Tour no Brasil

Para o bem ou para o mal, a passagem da The Eras Tour no Brasil foi um verdadeiro acontecimento. Para começar, os swifties — como são conhecidos os fãs da cantora — conseguiram a façanha de projetar uma homenagem à popstar no Cristo Redentor.

Em seguida, os concertos ganharam destaque mundial após serem marcados por brigas na fila, adiamentos, recordes de alta temperatura e, infelizmente, a morte de Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos.

A forma em que a artista e sua equipe lidaram com a situação também não foi das melhores, visto que os próprios fãs da estrela precisaram fazer uma vaquinha virtual para ajudar a família de Ana Clara (que não recebeu qualquer suporte financeiro das partes envolvidas na realização do show para assegurar o transporte do corpo).

Continua após a publicidade

Nem sequer uma homenagem concreta à Ana foi realizada durante o restante dos shows no Brasil, com a cantora declarando em seu Instagram que “não falaria sobre isso no palco pois estava se sentindo dominada pela tristeza quando tentava conversar sobre”.

O balanço, num geral, foi misto: por um lado, o público mais fiel declarou que o show foi um dos “melhores da vida”. Por outro, a popstar de 34 anos deixou um gosto amargo e uma má impressão entre aqueles que acompanharam a sua postura diante de todos os ocorridos.

Acertos e erros à parte, a The Eras Tour, em menos de um ano, se tornou oficialmente a turnê feminina mais lucrativa da história.

Início da Renaissance Tour

Se Beyoncé vem ou não para o Brasil com a turnê, ainda não sabemos. O que de fato podemos confirmar é que a Renaissance Tour foi o maior espetáculo pop de 2023, com a artista servindo vocais potentes, coreografias de tirar o fôlego e uma sequência de hits que a equipara a algumas das maiores lendas da música. Please, Queen B, come to Brazil!

Continua após a publicidade

Ivete Sangalo comemora 30 anos de carreira no Maracanã

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CLAUDIA (@claudiaonline)

E falando em grandes concertos, Ivete Sangalo provou novamente ser uma das maiores potências da indústria fonográfica brasileira com a sua apresentação lendária no Maracanã, em comemoração às três décadas de carreira.

Além da participação explosiva de Ludmilla, o show trouxe uma estrutura milionária, com direito à Veveta recriando um de seus looks mais icônicos (o macacão de couro utilizado pela artista em 2006, também durante uma performance no estádio carioca).

Continua após a publicidade

Mais de 60 mil pessoas lotaram o local, e no próximo ano, a turnê passará por diversos estados do país. Ansiosas?

Luísa Sonza quebra recordes com Escândalo Íntimo

Com o álbum Escândalo Íntimo, Luísa Sonza entregou uma era pop recheada de controvérsias, nos moldes de popstars como Britney Spears e Madonna.

A lista de polêmicas é incontável: o sangrento videoclipe de Campo de Morango incendiou debates calorosos nas redes sociais. Logo em seguida, a cantora foi alvo de teorias da conspiração, sendo acusada de satanismo e até mesmo possessão demoníaca (a artista realmente reviveu os anos 2000, não é mesmo?).

E claro, o seu namoro relâmpago com Chico Moedas — que rendeu o hit Chico e um anúncio de traição icônico no programa de Ana Maria Braga — terminaram de coroar a nova fase de Sonza como um dos principais eventos musicais de 2023.

Continua após a publicidade

Obrigado por trazer o pop babadeiro de volta, Luísa!

Polêmica homenagem de Marina Sena à Gal Costa

Que o disco Vício Inerente é um dos melhores álbuns nacionais do ano, todos sabemos. Inclusive, guardamos o seu lançamento com muito carinho em nossos corações.

Porém, o momento que verdadeiramente colocou Marina no centro das atenções em 2023, foi, obviamente, o seu amado (e igualmente odiado) tributo à Gal Costa no The Town.

Quem não se deparou com o cover de Meu Nome É Gal nas redes sociais, inclusive, deve estar morando debaixo de uma pedra — foi impossível fugir deste vídeo, convenhamos.

Continua após a publicidade

Os memes referenciando a performance foram infindáveis e, com isso, a popstar mineira encabeça, sem grandes esforços, a nossa lista de eventos musicais mais marcantes do ano.

Relacionadas Cultura Marina Sena rebate críticas à voz e fala sobre tributo a Gal Costa

RBD retorna ao Brasil

Assim como Taylor Swift, o anúncio dos shows do conjunto RBD no Brasil foi seguido por uma gigante comoção pública. Fãs passaram meses na fila apenas para comprar ingressos (que esgotaram-se em minutos), outros dormiram em barracas nos entornos do estádio para garantir os melhores lugares, e, obviamente, muitas brigas entre os espectadores viralizaram na internet.

Tudo foi um grande surto coletivo, com direito à Anahi saindo do Allianz Park direto para o hospital, devido a uma infecção renal.

Mesmo assim, a cantora mexicana manteve a agenda nacional de apresentações do grupo, entregando um dos atos musicais mais nostálgicos do ano.

Bruno Mars incendeia o The Town 2023

O cantor de Just The Way You Are entrou no Brasil como Bruno Mars, e saiu rebatizado como “Bruninho”. Piadas à parte, fato é que o artista, que se apresentou em dois finais de semana no The Town, entregou carisma, vocais, coreografias impecáveis e uma energia que contagiou até mesmo aqueles que torciam o nariz para o astro.

A cereja no topo foi o vídeo em homenagem aos fãs brasileiros postado por Bruno em seu Instagram. Nele, o superstar aparece com uma camisa da seleção, de chinelo, dançando pelas ruas de São Paulo. Simplesmente perfeito, né? Volte logo, Bruninho!

Retorno triunfal de Miley Cyrus

Após anos sendo negligenciada por sua antiga gravadora, RCA Records, Miley Cyrus trocou de selo — agora, a popstar está na Columbia Records, a mesma por trás de gigantes como Adele e Beyoncé. Os resultados da mudança, porém, foram muito maiores do que qualquer um poderia prever.

Flowers, lançada em janeiro deste ano através da nova gravadora, se tornou oficialmente a canção mais bem-sucedida de 2023. Apenas no Spotify, a faixa acumula quase dois bilhões de reproduções, permanecendo em primeiro lugar por meses nas paradas globais.

Sem dúvidas, este é o maior triunfo da carreira de Cyrus, que conquistou a façanha após quase duas décadas de trabalho.

DENNIS E Mc Kevin revivem o funk nos charts nacionais

Em um ano dominado por artistas trap e sertanejos, Dennis e Mc Kevin viraram o jogo e emplacaram o funk Tá Ok no topo das paradas nacionais.

Aliás, em 2023, o hit chegou a figurar entre as 50 músicas mais tocadas do mundo no Spotify, ganhando inúmeros virais no TikTok e um remix internacional com Karol G e Maluma.

O Brasil (e o mundo) se despedem de Rita Lee

Encerrando a lista, 2023 forçou o público a se despedir da lendária Rita Lee, a maior rockstar deste planeta.

Poucas semanas após o seu falecimento, a autobiografia da cantora, Rita Lee: Outra Autobiografia, chegou às prateleiras nacionais, narrando a batalha da artista (de maneira irreverente, como sempre) contra o câncer de pulmão.

“(…) quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, escreveu Rita em sua emocionante obra.

Relacionadas Famosos Momentos em que Rita Lee foi maravilhosa na internet

Menções honrosas