Luísa Sonza lê poema sobre término de namoro no “Mais Você”

Nesta quarta-feira (20), Luísa Sonza foi ao programa “Mais Você” para anunciar o término do namoro com o influenciador Chico Moedas. A cantora surpreendeu Ana Maria Braga ao ler, ao vivo, um texto escrito para o ex e para todos que já traíram seus parceiros no passado.

O momento, que a cantora afirmou não ter sido programado, arrancou lágrimas da apresentadora. “Eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia. Queria que as pessoas respeitassem o amor. Ninguém sabe a intensidade do amor. Olhem para dentro de você e vejam se vocês são capazes de se apaixonar com essa intensidade e se entregar nessa intensidade ao outro. E você, mesmo com as desilusões, que você não perca nunca essa sua capacidade de amar”, pediu Ana Maria.

O texto de Luísa Sonza sobre traição

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continue sendo normalizada. Um erro pontual, só quem já foi traída sabe da dor que sente, a dor que encarreta e a dor que desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa.

A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra de confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda sua entrega, seu zelo, cuidado, amor, jogado fora.

Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois, por um momento num banheiro sujo de um bar. De resto, é só amor, paixão, consideração, respeito, entrega. Quando você é traída, até questiona a sua capacidade de discernimento por ter caído na mentira que ainda geralmente vem não só antes, como depois da traição.

A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles, eles podem tudo. Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu coma mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje, quebro o ciclo pela minha mãe, pelas minhas tias e por todas as mulheres que vi minha vida inteira serem traídas e não tinham às vezes nem para onde ir, acabando por ter que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje, eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse. Hoje, te dou um deus por mim e por todas nós e antes de ir quero te responder que: escolher não estar mais com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse, eu vou viver o amor. Só não vai ser com você.”

