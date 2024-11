Marcela Scheid desdobra a sensibilidade e a força da mulher em novo livro

Um livro para quem não tem medo de sentir – é assim que Estavelmente Instável, de Marcela Scheid, pode ser definido. A obra, lançada nesta semana pela Editora Planeta, é a primeira coletânea de desenhos e poesias da artista-escritora.

“Primeiro surgiu o nome, que compunha uma arte fiz em 2020. Em 2023, a editora entrou em contato comigo e demorei um pouco para entregar o projeto – sentia que precisava amadurecer minha escrita”, conta Marcela à CLAUDIA. “Acabei fazendo tudo: desde as ilustrações até a diagramação.”

O processo não foi fácil: a artista precisou trilhar um caminho desconhecido e lidar com a famosa síndrome da impostora – que atinge até as mulheres mais talentosas do mundo.

O medo veio porque, até então, seu trabalho era majoritariamente digital: em 2018, passou a compartilhar suas obras no Instagram e logo ganhou destaque pelo traço original e textos delicados. Hoje, porém, ela já atingiu públicos a partir das colaborações com marcas como Hershey’s, Westwing e Dzarm.

“Foi um processo que nunca tinha vivido antes. Na minha cabeça, o livro tem uma perenidade que me assustou muito. Eu achava que não tinha a menor noção de como fazer isso. Mas, na verdade, eu tinha sim”, reflete. “Essa insegurança é uma coisa muito instalada em nós. A gente acha que nunca está pronta.”

O resultado são seis capítulos com títulos que subvertem adjetivos pejorativos que as mulheres recebem ao longo da vida: dramática, louca, muito difícil, exagerada, histérica e sensível demais. Cada um deles também conta com um texto introdutório de uma escritora convidada, como Ana Suy, Natalia Timerman, Maria Carolina Casati, entre outras.

“Ele é um pedaço de mim. É fruto de tudo que vivi até aqui. Ainda assim, é sobre todas nós. Apesar do meu trabalho ser sobre minhas experiências, questões, sensibilidade e vulnerabilidade, ele não é só meu”, comenta.

Na poesia Quantas vezes dá pra viver o mesmo fim?, por exemplo, Marcela discorre sobre a vontade de demonstrar amor a alguém que não está tão engajado no relacionamento. Já em Reverbero, ela ressalta que a opinião do outro sobre nós não é uma verdade absoluta.

A estreia de Marcela no universo literário é cativante e nos transporta a um universo de emoções intensas. A artista consegue explorar temas profundos – como amor, perda e renascimento – com uma simplicidade arrebatadora, revelando uma voz poética madura e, ao mesmo tempo, envolvente.

Cada verso parece pulsar com vida própria, trazendo uma reflexão sobre o cotidiano e as nuances dos sentimentos humanos, o que torna a leitura uma experiência tocante e transformadora.

Suas ilustrações complementam os versos com maestria, revelando uma habilidade singular de captar o espírito de cada texto e ampliá-lo visualmente. Essa combinação, inclusive, nos dá a chance de explorar diferentes camadas de interpretação.

“O propósito desse livro é muito mais do que autenticidade. É sobre descobrir seu caminho da forma como ele tiver que ser”, avalia Marcela.

