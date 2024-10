Quem é Han Kang, escritora sul-coreana que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2024

Han Kang, escritora sul-coreana, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura 2024. A academia Sueca, em Estocolmo, fez o anúncio nesta quinta-feira (10). O prêmio foi concedido “por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”. Conheça a história de Kang e parte de sua obra literária a seguir.

Quem é Han Kang?

A escritora nasceu em 1970, em Gwangju, na Coreia do Sul, e se mudou aos dez anos para a capital Seul. Ela é filha do romancista Han Seung-won. Kang estudou literatura em Universidade Yonsei e começou sua carreira em 1993, com uma série de poemas na revista Literatura e Sociedade. Dois anos depois, foi para a prosa com a coleção de contos Amor de Yeosu.

Kang passou a ser reconhecida internacionalmente com a obra A Vegetariana, de 2007, depois de vencer o prêmio Booker Internacional, em 2016. O livro é dividido em três partes e explora consequências inimagináveis de uma mulher que decide parar de comer carne.

A Academia destacou que Kang tem uma “percepção única das conexões entre corpo e alma, entre os vivos e os mortos, e por seu estilo poético e experimental, que se tornou inovador na prosa contemporânea”.

O presidente do comitê literário afirmou que a autora tinha terminado de jantar com o filho quando foi comunicada sobre o prêmio. “Ela estava tendo um dia comum, ao que parece tinha acabado de jantar com o filho. Ela não estava realmente preparada para isso, mas começamos a discutir os preparativos para dezembro”.

Kang é a primeira autora sul-coreana a ser laureada com o Nobel de Literatura. Além da escrita, ela se dedica à arte e à música. No Brasil, suas obras são publicadas pela editora Todavia.

