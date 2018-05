Ilustrações mostram princesas Disney em cargos pouco ocupados por mulheres

Não são raras ilustrações modernas que trazem princesas da Disney em locais inusitados ou realizando atividades que fogem dos padrões dos filmes a que elas pertencem. Mas nenhuma delas assemelha-se com o trabalho realizado pelo designer Matt Burt.

O artista da Carolina do Norte (EUA) desenvolveu um projeto em que princesas Disney apresentam-se no marcado de trabalho. O resultado é realmente inspirados, uma vez que as personagens ocupam postos em que mulheres ainda têm pouco espaço.

“As princesas Disney tornaram-se mais do que personagens de desenhos animados. Elas são mulheres influentes e ícones culturais. Com isso em mente, quis reimaginá-las como se fossem pessoas que pudessem ser inspiradoras. Por esse motivo, escolhi que elas não tivessem apenas carreiras de sucesso, mas que também ocupassem postos tradicionalmente dominados por homens”, disse Matt em entrevista ao BuzzFeed.

Elsa e Anna

No projeto de Matt, as irmãs do filme Frozen, são cientistas que realizam pesquisas sobre mudanças climáticas. “Elsa, Anna e os cidadãos de Arendelle conhecem um pouco sobre efeitos climáticos. Enquanto Olaf pode amar o verão, o sol, e tudo que remete ao calor, Anna e Elsa reconhecem que o aumento da temperatura do planeta pode ser prejudicial.”

Jasmine

A princesa de Agrabah tornou-se uma importante embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU). “Jasmine sempre lutou pelo que é certo e para mudar o que precisava ser alterado – ela não é um prêmio a ser conquistado. Política por natureza, ela advoga por seu país na ONU. Uma de suas primeiras iniciativas foi proteger o direito das mulheres, assegurando que mulheres sejam tratadas de forma justa por todo o globo.”

Mulan

Nas ilustrações de Matt, a guerreira chinesa batalha em outro campo: o das leis. “Após vivenciar discriminações tanto pessoais quanto na área militar, Mulan usou suas habilidades para tornar-se uma advogada. Ela luta por igualdade nas universidades e busca garantir que homens e mulheres tenham oportunidades iguais. Com sua garra, ela advoga em nome daqueles que tiveram que lidar com adversidades em decorrência de seu gênero.”

Branca de Neve

“Branca de Neve sempre soube como ser atenciosa, ponderada e é aquela pessoa sempre disposta a ajudar quem precisa. Aliando essas características com trabalho árduo, ela concluiu seu doutorado em psicologia e é uma das referências quando o assunto é saúde mental. Ela apresenta pesquisas em conferências, mas sempre encontra um tempo para atender pacientes… não importa se eles estão felizes, dengosos, zangados ou de outro humor.”

Bela

Conhecida por sua paixão por literatura, Bela tornou-se reitora de universidade. “Tinha muito mais para Bela do que a vida no interior. Inspirada por sua paixão por livros e conhecimento, Bela foi para a vida acadêmica. Depois de receber seu título de doutora em educação, Bela progrediu na carreira e assumiu o posto de reitora da universidade. Ela dedica-se a tornar a educação acessível e igual para todos.”

Merida

Tem princesa Disney disputando Olimpíadas. Merida, de Valente, é arqueira e amazona e já conquistou medalhas em Jogos Olímpicos. “Merida lutou com determinação contra o casamento [ imposto a ela]], então por que não ir atrás de uma medalha de ouro olímpica? Com habilidade no arco e flecha e em montar cavalos, Merida compete por seu país em eventos diversos. Ela já conquistou vários ouros, mas quer ganhar mais alguns nas Olimpíadas de 2020 em tóquio.”

Pocahontas

A líder indígena encabeça um importante ONG socioambiental. “Pocahontas sabe que tudo está conectado e está disposta a proteger a natureza e o que está logo após a curva. Ela lidera uma ONG que visa preservar o meio ambiente com ações que combinam o ativismo e conscientização sobre o assunto. Ela luta pela proteção e uso sustentável dos recursos naturais.”

Cinderella

Os animais podem contar com a ajuda de Cinderella, que atua no ativismo por sua proteção. “Apesar da ajuda da Fada Madrinha, Cinderella não estaria onde está hoje em dia sem a ajuda dos animais que a acompanhavam. Ela acredita que onde há bondade há compaixão, por isso seu coração deseja que animais sejam tratados com respeito. Ela usa seu posto e sua influência em uma ONG que visa promover os direitos dos animais.”

Aurora

A Bela Adormecida é CEO de uma companhia de café no projeto de Matt. “Aurora sabe como é difícil acordar. Depois de ficar adormecida por conta do encantamento para dormir, Aurora destinou sua carreira para ajudar aqueles que têm dificuldade em manter-se despertos. E que jeito melhor do que beber café? Assim, Aurora fundou a Roda Giratória de Café, uma das líderes no setor de máquinas de café.”

Tiana

Em A Princesa e o Sapo, Tiana mostrou-se ambientada ao ambiente de restaurantes. E Matt aproveitou para transformá-la em uma prestigiada chef gastronômica. “Tiana cresceu e inspirou-se na paixão do pai pela culinária e sempre soube o que queria fazer. Atualmente, ela está na lista de melhores chefs do mundo e ganhou o prêmio James Beard, além de comandar um dos mais populares restaurantes do país. Todos os dias ela testa novos pratos e experimenta novas receitas e sabores.”

Rapunzel

A estrela de Enrolados, Rapunzel tornou-se uma renomada neurologista nos desenhos de Matt. “Desde seu nascimento, Rapunzel tem o poder da cura. Depois de salvar o futuro marido, José Bezerra, e de se unir novamente à família real, ela foi para a faculdade estudar medicina e estudar uma pós-graduação. Rapunzel é especialista em neurologia e se tornou uma expert no setor em seu país. Seu sonho é ajudar o máximo possível de pacientes que ela conseguir e prover cuidados médicos de excelência a eles.”

Ariel

A voz ímpar d’A Pequena Sereia a fez ser uma famosa cantora pop. “Ariel sempre foi excelente em música e tem um talento natural e paixão para o canto. Considerada a melhor entre duas talentosas irmãs, Ariel pegou sua habilidade para a vida profissional. Ao gravar Parte do Seu Mundo, Ariel conquistou o disco multi-platinum. Atualmente, tem contrato com a gravadora Seven Seas Records e segue compondo e gravando canções.”

Moana

“O mar sempre chamou Moana. Foi ensinado a ela a ser uma líder, a guiar seu povo e trazer os costumes de seus antepassados a eles. Usando essas habilidades, Moana tornou-se uma excelente membro da Marinha, alcançando o posto de Comandante. Ela ganhou múltiplas honrarias durante seu serviço, como duas medalhas por suas conquistas na marinha e uma medalha por seu serviço à defesa da nação. Como todo esse sucesso, não há dúvidas que ela vai longe.”