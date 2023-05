Manu Gavassi canta Rita Lee no Festival João Rock, no dia 3 de junho

Não é exagero afirmar que Rita Lee revolucionou a música brasileira em suas quase seis décadas de carreira e inspirou gerações, sendo conhecida como a rainha do rock brasileira. Sua obra, aliás, segue sendo referência para diversos artistas, como a cantora Manu Gavassi, que prepara uma homenagem especial a este grande ícone no dia 3 de junho.

Manu, que se apresentará pela primeira vez no Festival João Rock com uma banda composta somente por mulheres, ressalta pautas que Rita Lee trouxe além do seu tempo, como o empoderamento feminino presente em suas composições. A apresentação contará com elementos audiovisuais que imprimem seu estilo, mas sem perder a identidade da Rita dos anos 1970.

O repertório traz os clássicos presentes no álbum que fez como uma releitura de Fruto proibido, como Ovelha Negra, Agora só falta você, “sse tal de roque enrou” a faixa que leva o nome do álbum, entre outras.

Protagonismo feminino

Neste ano, o João Rock contará com um palco especial chamado Aquarela, que trará diferentes apresentações com protagonismo feminino. Entre os nomes confirmados estão Manu Gavassi, Marina Sena, Majur, Flora Matos e Ana Carolina, que fará um tributo à Cássia Eller.

Sobre o festival João Rock

Data: 3 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições/ Ribeirão Preto (SP)

Ingressos: Através do site e nos pontos de venda.

Line – Up:

Palco João Rock: L7nnon e Filipe Ret + convidados, Emicida + convidados, Capital Inicial, BaianaSystem, Pitty, CPM 22, Gilsons, Ira! e Planet Hemp no formato “non stop”, sem intervalos.

Palco Brasil: Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Alceu Valença e Gilberto Gil na edição especial intitulada “Lendas Vol.1”.

Palco Aquarela: Flora Matos, Majur, Marina Sena, além de dois projetos especiais: Manu Gavassi canta Fruto Proibido e Ana Carolina – canta Cássia Eller.

Palco Fortalecendo a Cena: Borges, Major RD, Hyperanhas, Tasha & Tracie e Don L.