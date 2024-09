Renascer: descubra as diferenças entre o final do remake e o original

A novela Renascer está trazendo mudanças significativas em relação ao desfecho da trama original dos anos 1990. Além de alterar o destino de personagens centrais, o remake atualizou a abordagem de temas políticos, surpreendendo tanto os fãs da versão clássica quanto os novos espectadores.

Troca de pares românticos

A principal mudança entre as novelas são os casais. José Inocêncio (Marcos Palmeira) encontra uma nova paixão, Aurora (Malu Mader), mas acaba permanecendo sozinho. Na versão original, José (Antonio Fagundes) chega a se reconciliar com Mariana (Adriana Esteves) antes de morrer.

Além disso, Ritinha (Mell Muzzillo) ficará com Eriberto (Pedro Neschilling), José Bento (Marcello Melo Jr.) voltará com Kika (Juliane Araújo), ao invés de engravidar Ritinha (Isabel Fillardis) e demorar a assumir o filho.

Joana (Alice Carvalho) continuará com Tião Galinha, diferentemente da trama original, em que ela se junta ao padre Lívio (Jackson Costa), que abandonou a batina para se relacionar com a personagem.

Morte de Egídio

Embora o assassinato de Egídio tenha sido orquestrado por Mariana (Theresa Fonseca) em ambas as versões, o remake traz uma reviravolta. Desta vez, Damião (Xamã) auxilia Mariana no assassinato do vilão.

Continua após a publicidade

Outra diferença é que Mariana (Adriana Esteves) e Zinho (Cosme dos Santos) eliminam Egídio com um tiro na versão original. No remake, Egídio é atraído para uma emboscada e acaba morrendo enforcado.

O Final de Tião Galinha

Na versão original, Tião Galinha (Osmar Prado) comete suicídio após ser preso por uma acusação de homicídio contra Teodoro. Desta vez o personagem terá um final feliz, mesmo após ser preso duas vezes.

Teca (Lívia Silva) vive dias felizes com a família de José Inocêncio, criando Cacau e mantendo um relacionamento com Pitoco (Juan Queiroz). Mas na versão original, ela foge da fazenda com Pitoco (Oberdan Júnior) e abandona o filho para que Buba (Maria Luísa Mendonça) cuide dele.

História de Lilith

A personagem, que não existia na novela original, é interpretada por Lucy Alves. Ela é uma sanfoneira encontrada por Rachid (Almir Sater) e revela ser filha de Jacutinga (Juliana Paes). Nos últimos capítulos, busca pela verdade de seu passado, contando a Norberto (Matheus Nachtergaele) seu laço sanguíneo.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.