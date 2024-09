Quem é Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos

Nesta segunda-feira (9), o presidente Lula (PT) anunciou que a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo (PT), irá assumir o Ministério dos Direitos Humanos após a saída de Silvio Almeida, demitido na semana passada por acusações de assédio sexual.

“Hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério dos Direitos Humanos e Cidadania”, publicou Lula nas redes sociais. “Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho.”

A trajetória de Macaé Evaristo

Nascida em 1965 em Minas Gerais, a ministra se formou em serviço social pela PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica) e fez mestrado em educação na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Professora desde os 19 anos, foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal em Belo Horizonte e estadual de Educação.

Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC). Lá, ela coordenou programas como a implantação de Escolas Indígenas, Escola Integral em Minas Gerais, Escola Integrada em BH e cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior.

Continua após a publicidade

Em 2020, Macaé Evaristo foi eleita vereadora de Belo Horizonte e, em 2022, passou a ser deputada estadual de Minas Gerais com mais de 50 mil votos. Sua prioridade é trabalhar pela ampliação da educação pública e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, das mulheres, de negros e negras.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.