Deolane foi solta do presídio ou não? Justiça concede habeas corpus

Deolane Bezerra teve seu pedido de habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na manhã desta segunda-feira (09). Deolane ficará em prisão domiciliar e usará uma tornozeleira eletrônica.

A advogada e influenciadora foi presa no início desta semana, no Recife, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Deolane ficará solta ou presa?

Deolane foi beneficiada pelo artigo 318A do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018. Ele torna possível a prisão domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

Deolane é mãe de uma criança de 8 anos, além de um homem de 20 anos e outro de 18. A família também entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva, mas a Justiça está analisando.



Solange Alves, mãe de Deolane, também recebeu um mandado de prisão preventiva e permanece presa.

