Mariana Ximenes surge loiríssima para novela Mania de Você

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A atriz Mariana Ximenes retoma sua parceria com o autor João Emanuel Carneiro em Mania de Você (Globo), após 14 anos longe da faixa das 21h. E já na primeira imagem divulgada, a estrela apareceu com um loiro mais escuro – há um ano esbanjava fios ruivos -, dando aos fãs um gostinho do visual que a vilã irá ter na primeira fase da trama.

Mas há poucos dias, surgiu loiríssima! A mudança marca a segunda fase do folhetim. O tom escolhido proporciona mais luminosidade e foi um match perfeito (e é ainda uma grande dica para quem está pensando em mudar a cor).

Não foi uma transformação radical, foi gradual, partindo do ruivo, fazendo uma transição para um loiro escuro até chegar a nuance mais clara. Isso evita que a pessoa não goste da nova tonalidade e proporciona uma mudança mais saudável para as madeixas.

Explico: nesse intervalo de tempo, é possível fazer tratamentos em casa e no salão para blindar a fibra capilar. Aliás, nessa etapa é importante realizar o teste de mechas para verificar se os fios estão saudáveis e prontos para a descoloração/coloração. Se não estiverem, corre o risco de ter aquele corte químico. E não para por aí: ele também serve pra descobrir se você pode ter alguma reação alérgica aos produtos. Melhor prevenir, não é mesmo?

Além de todo cuidado antes da descoloração, durante o procedimento podemos usar produtos com fórmulas Plex que protegem os fios formando uma película, tratando e recuperando os cabelos de dentro para fora. Dessa forma, é possível chegar ao loiro sem deixá-lo ressecado e fraco.

Posso copiar a cor?

Para saber se a nuance combina com você, converse com o seu cabeleireiro. Como existem várias tonalidades, com certeza o profissional vai conseguir encontrar aquela que mais se adapta ao seu tom de pele.

Como manter o loiro?

Você vai precisar investir em um bom shampoo, condicionador e máscara para cabelo loiro. O CC Cream vai te ajudar, pois protege tanto das ferramentas de calor quanto do sol – ambos são responsáveis por desbotar e alterar a nuance. Não esqueça também de um óleo de reparação e spray de brilho na sua rotina de cuidados! E, claro, hidratações semanais em casa e quinzenais no salão são fundamentais para manter a saúde dos fios.

Gostou? No vídeo, abaixo, listo quais são os maiores erros que as loiras cometem no cabelo:

Continua após a publicidade

