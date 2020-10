Editora lança hoje livro gratuito que traz relatos de 140 mães cientistas

Atualizado em 15 out 2020, 15h02 - Publicado em 15 out 2020, 14h57

O livro “Maternidades Plurais: relatos de mães cientistas na pandemia” está sendo lançado hoje, dia 15, pela editora Bindi com o selo Bindi Acadêmico.

A obra que poderá ser baixada gratuitamente pelo site da editora traz 140 relatos de mães cientistas, entre brasileiras e estrangeiras, atuantes de diversas faculdades.

“Queríamos dar voz às mães que insistem em fazer ciência, que perseveram no mundo acadêmico. E queríamos fazer isso de maneira gratuita, acessível e democrática.” escrevem as organizadoras Ana Carolina Eiras Coelho Soares, Camilla de Almeida Santos Cidade e Vanessa Clemente Cardoso.

A obra também traz ainda um texto de apresentação de Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco e co-fundadora do Instituto Marielle Franco: “Do Luto à Luta: a luta política das mães”.

!Vivenciar desde o início a maternidade é construir gramáticas e linguagens corporais através de afeto, de emoções que são tematizadas e dramatizadas — a alegria, a dor da perda, a saudade, a revolta com a injustiça, a incompreensão — tudo isso é o que compõem o combustível do que chamamos de “luta política”, escreve Marinete.

