Chega mais para curtir uma programação de lives pra lá de eclética

O sextou em tempos de quarentena foi atualizado e incorporado com sucesso na nossa rotina graças às famosas lives show. O que seria de nós, no isolamento, sem as apresentações de artistas queridos, e até novos, para descontrair no conforto do sofá, não é mesmo?

Por isso, nesse mood fim de expediente, pernas pro ar, compartilhamos a programação de hoje e do final de semana. O line up vai de festival com atrações internacionais em prol da preservação da Amazônia a arraiá com duração de três dias; de debates sobre questões sociais a sessões de teatro, sem deixar de lado uma live sobre vinho para os experts e apreciadores. Dá uma olhada!

Musicais

Sexta-feira (26)

20h – GILBERTO GIL

Onde: YouTube

20h – MOLEJO

Onde: YouTube

20h – SÃO JOÃO DO ALCEU VALENÇA

Onde: YouTube

21h – GUSTTAVO LIMA, FELIPE ARAÚJO E JONAS ESTICADO – Buteco Especial São João

Onde: YouTube

21h – FESTIVAL PROTECTING THE PROTECTORS ( em defesa da Amazônia) – com Sting, Barbra Streisand, Jane Fonda, Herbie Hancock, Maria Gadú, Ivan Lins, entre outros artistas

Onde: YouTube

Sábado (27)

15h – TERESA CRISTINA

Onde: YouTube

16h – SÃO JOÃO DO ALCEU

Onde: YouTube

16h30 – SIMONE E SIMARIA

Onde: YouTube

19h – LÉO MAGALHÃES

Onde: YouTube

19h – TURMA DO PAGODE

Onde: YouTube

19h – MARCOS E BELUTTI

Onde: YouTube

20h – SKANK

Onde: YouTube

20h – GLORIA GROOVE

Onde: YouTube

21h – LEONARDO

Onde: YouTube

Domingo (28)

14h – SÃO JOÃO DO ALCEU

Onde: YouTube

16h – DIOGO SILVA

Onde: YouTube

17h – GIGANTES DO SAMBA II – Alexandre Pires + Luiz Carlos

Onde: YouTube

18h – DANIELA MERCURY

Onde: YouTube

18h30 – MILTON NASCIMENTO

Onde: YouTube

Internacionais

Global Goal: Unite for our future – 27/06 (sábado) – com com Coldplay, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, Shakira, entre outros.

A ONG Global Citizen promove essa live com diversos artistas para conscientizar as pessoas e alertar governantes sobre as injustiças sociais acentuadas com a pandemia.

Onde: TNT, Globo (após Altas Horas ), Globoplay e Multishow

Global Pride – 27/06 (dia todo)

Para celebrar o Dia do Orgulho LGBT+, o Global Pride reúne um time de artistas, ativistas e celebridades do mundo inteiro neste sábado durante 24 horas. O line up conta com Kesha, Adam Lambert, Pabllo Vittar, Olivia Newton John, Deborah Cox, Kristine W, Thelma Houston, Big Freedia, Rita Ora, Ava Ora, Ava Max, Natasha Bedingfield, Alex Newell e Betty. Quem, Bright Light Bright Light, Courtney Act, o Village People, Pussy Riot, Mel C e Steve Grand. E o principal é que durante as apresentações será possível fazer doações para ações LGBT+.

Onde: YouTube

Sociais

O filósofo e ator Rodrigo França participará de duas lives neste final de semana. Começando por:

COMPANHIA NOVA DE TEATRO – Diálogos:

26/06 (sexta-feira) às 20h

B_ARCO – Estreia do programa “VêSó!”, no sábado (27) às 17h – contará com outros artistas como José Falero, Karine Bassi, Sérgio Vaz, Valéria Barcellos, entre outros.

Valdineia Soriano no perfil de Deborah Secco – sexta (26) das 18h às 20h30

A atriz Valdineia Soriano ocupa o perfil de Deborah Secco nesta sexta-feira (26) para falar sobre Arte Preta e Política, em uma live com outras convidadas, como a atriz Cassia Valle, a socióloga Vilma Reis e a diretora Thamires Vieira.

Gastronomia

Live sobre vinhos com Guga Rocha e Paula Brazuna

https://www.instagram.com/p/CB54IcKHfAn/?igshid=3zm3llz35oq0