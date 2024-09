5 casais do cinema que passaram a namorar na vida real

Sabe aquela máxima de que “a vida imita a arte”? Bom, no caso de alguns atores isso é extremamente verdadeiro. Para eles, a química com o par romântico foi tanta em frente às câmeras que eles não conseguiram não engatar um relacionamento longe delas. Relembre cinco casais do cinema que passaram a namorar na vida real.

Casais que começaram a namorar depois de atuarem juntos

Eva Mendes e Ryan Gosling

Foi durante as gravações de “O Lugar Onde Tudo Termina” (2012) que Eva Mendes e Ryan Gosling deram início ao relacionamento. Discretos, eles não costumam aparecer na mídia para falar de vida pessoal, mas estão juntos desde então e têm duas filhas, Esmeralda e Amada.

Não há sequer provas de que os dois, de fato, se casaram, tamanha a discrição do casal.

Rachel Weisz e Daniel Craig

Embora se conhecessem desde a faculdade, foi em “A Casa dos Sonhos” (2011) que Rachel Weisz e Daniel Craig deram início ao namoro e, no mesmo ano, se casaram. Ambos já tinham filhos de relacionamentos anteriores e, em 2018, tiveram uma menina, Grace.

Penélope Cruz e Javier Bardem

Foi nos cenários de “Vicky Cristina Barcelona”, em 2008, onde os rumores entre o relacionamento de Penélope Cruz e Javier Bardem começaram. No entanto, os atores já se conheciam há anos, desde o set de “Jamon, Jamon” (1992).

O namoro, no entanto, só foi assumido em 2010 e, juntos, eles têm muitos filmes juntos.

Blake Lively e Ryan Reynolds

Embora Ryan Reynolds não tenha boas memórias de “Lanterna Verde” (2011), o filme foi o responsável por uni-lo à sua atual esposa. Juntos, o casal forma hoje um dos casais mais importantes de Hollywood e, diferente dos outros dessa lista, costumam aparecer bastante na mídia.

Reynolds e Blake Lively têm quatro filhos: as meninas James, Inez e Betty, e um menino, Olin.

Alicia Vikander e Michael Fassbender

Embora seja difícil ter certeza de quando começaram a se relacionar (sim, mas um casal discreto), os rumores do relacionamento entre Alicia Vikander e Michael Fassbender começaram em 2014, quando eles gravavam “A Luz Entre Oceanos” (2016). Eles estão casados desde 2017.

