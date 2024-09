The Bear: onde fica o restaurante da série na vida real? Ele existe?

Se você assistiu a um episódio de “The Bear” que seja, com certeza, sentiu a sua boca salivar. Vê-los com fome, então, deveria ser contra as regras. Mas sabia que você pode, de fato, matar a vontade de algumas das delícias apresentadas na série da Star+/Disney+? Sim, o estabelecimento retratado no seriado existe, e está localizado em Chicago, Estados Unidos. Confira os detalhes:

Onde fica o restaurante que inspirou “The Bear”?

Esqueça a busca por uma estrela Michelin! O restaurante que inspirou a série combina muito mais com o The Original Beef of Chicagoland. Também em Chicago, a lanchonete, contudo, se chama apenas Mr. Beef e foi fundada em 1979 por Joseph Zucchero.

Atualmente, quem comanda o estabelecimento é Chris Zucchero, um dos melhores amigos de Christopher Store, criador de “The Bear”. Localizada em River North, a lanchonete costuma servir trabalhadores de fábricas. Embora a região tenha se modernizado, o restaurante permanece de pé como um dos símbolos gastronômicos da cidade.

O cardápio do Mr. Beef

No cardápio, claro, não faltam sanduíches. Um exemplo é o Italiano, feito com carne assada, pimentões e legumes em conserva. O prato é simples, claro, mas ainda assim desperta o desejo de quem acompanha a produção nas telinhas.

Aliás, o nome do prato se dá a provável origem dele. Acredita-se que foram os imigrantes italianos que, por falta de dinheiro, passaram a comprar as partes mais duras de carne, cozinhar por horas e usá-las como recheio de um pão fresquinho. O resultado, sem dúvidas, é absurdamente saboroso! Dá uma olhada no Instagram do estabelecimento:

Planejando sua viagem pra lá? Então, salve o endereço: 666 N Orleans St, Chicago.

