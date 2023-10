As melhores estreias de filmes e séries nos streamings em outubro

Atualizado em 2 out 2023, 16h53 - Publicado em 3 out 2023, 08h47

Por Kalel Adolfo Atualizado em 2 out 2023, 16h53 - Publicado em 3 out 2023, 08h47

O mês de Halloween chegou e, com ele, inúmeras estreias assustadoras chegam aos serviços de streaming. Já nesta sexta-feira (6), o Paramount+ disponibiliza “Cemitério Maldito: A Origem”, prequela baseada em “Pet Semetary”, uma das obras mais aclamadas de Stephen King.

Na próxima semana, chega a vez de Mike Flanagan (o criador de “A Maldição da Residência Hill”) presentear os fãs de terror com mais um seriado arrepiante: “A Queda da Casa de Usher”, adaptação do conto homônimo de Edgar Allan Poe.

E não para por aí: ainda neste mês, blockbusters como “A Freira 2” e “A Noite das Bruxas” chegam às telinhas. A seguir, você confere as principais estreias dos streamings em outubro:

Loki: 2ª Temporada (05/10)

Após Sylvie provocar o caos no multiverso, Loki (Tom Hiddleston) passa a sofrer deslizes temporais que o fazem transitar involuntariamente entre o passado e o presente. Agora, ele precisa correr contra o tempo antes que seja tarde demais.

Onde assistir: Disney+

Cemitério Maldito: A Origem (06/10)

Continua após a publicidade

O prelúdio, baseado na obra icônica de Stephen King, explora as origens dos fenômenos sobrenaturais que tomaram conta da pequena cidade de Ludlow, no Maine.

Onde assistir: Paramount+

Dezesseis Facadas (06/10)

O slasher cômico protagonizado por Kiernan Shipka de “O Mundo Sombrio de Sabrina” acompanha Jamie, de dezessete anos, que após ser perseguida por um maníaco mascarado, acaba viajando acidentalmente no tempo, precisando combater o psicopata durante os anos oitenta. Caso não consiga derrotar o inimigo, corre o risco de ficar presa no passado para sempre.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Passagens (06/10)

Continua após a publicidade

“Passagens”, que deve dar o que falar na próxima temporada de premiações, gira em torno de um casamento homoafetivo que entra em crise após uma das partes iniciar um caso com uma mulher.

Onde assistir: MUBI

A Queda da Casa de Usher: 1ª Temporada (12/10)

Mike Flanagan (responsável pelas ótimas “A Maldição da Residência Hill” e “Missa da Meia-Noite”) entrega o seu novo seriado de terror, “A Queda da Casa de Usher”. A adaptação do célebre conto de Edgar Allan Poe gira em torno de Roderick Usher (Bruce Greenwood), CEO de uma empresa farmacêutica corrupta que é forçado a reparar os erros do passado após os seus filhos começarem a ser brutalmente assassinados.

Onde assistir: Netflix

Goosebumps (13/10)

Continua após a publicidade

A adaptação televisiva de “Goosebumps” acompanha um grupo de jovens despertando uma série de eventos paranormais após realizar uma festa de Halloween na mesma casa em que o adolescente Harold Biddle foi assassinado.

Onde assistir: Disney+

Elite: 7ª Temporada (20/10)

“Elite”, um dos seriados mais picantes no catálogo da Netflix, retorna para a sua sétima temporada com a participação de ninguém menos que Anitta. Nos novos episódios, uma morte no colégio Las Encinas força a instituição a tomar medidas drásticas para encobrir o passado e recuperar a sua reputação.

Onde assistir: Netflix

Estranha Forma de Vida (20/10)

Continua após a publicidade

O elogiado romance LGBT de Pedro Almodóvar acompanha Silva, que atravessa o deserto para visitar seu amigo, o xerife Jake. Contudo, não demora para que os dois descubram que o sentimento maior entre eles não é apenas saudade. Protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke.

Onde assistir: MUBI

A Menina Que Matou os Pais: A Confissão (27/10)

A polêmica produção estrelada por Carla Diaz nos leva aos bastidores da investigação, desvendando momentos cruciais do assassinato e revelando os acontecimentos nos dias que se seguiram ao crime brutal orquestrado por Suzane, Daniel e Cristian Cravinhos – o irmão de Daniel.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Amazon Prime Video

A Freira 2 (27/10)

Em 1956, na França, ocorre o assassinato de um padre, sinalizando a propagação de uma entidade maléfica poderosa. Com firme determinação em conter essa força sinistra, a irmã Irene mais uma vez confronta a freira demoníaca cara a cara.

Onde assistir: HBO Max

The Enfield Poltergeist (27/10)

O documentário “The Enfield Poltergeist” explora o caso real que inspirou o filme “Invocação do Mal 2”, trazendo depoimentos das vítimas e imagens perturbadoras que devem tirar o sono até dos mais corajosos.

Onde assistir: Apple TV+

A Noite das Bruxas (31/10)

A adaptação do icônico livro de Agatha Christie gira em torno do detetive belga Hercule Poirot, que investiga um assassinato enquanto participa de uma sessão espírita de Halloween em um palazzo assombrado em Veneza, Itália.

Onde assistir: Star+