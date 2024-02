Lançamentos de músicas da semana (10/02 a 16/02)!

E o Carnaval (infelizmente) chegou ao fim, já voltando às responsabilidades e correria do dia a dia – mas nada nos impede de aproveitar o último fim de semana de bloquinhos, não é mesmo? Mas não tem nada que dê um gás para reviver pós-feriado como uma boa playlist, seja recheada dos nossos clássicos favoritos ou com os lançamentos de música da semana.

Entre os lançamentos musicais para esta semana, Beyoncé entregou dois hits surpresa, “16 CARRIAGES” e “TEXAS HOLD ‘EM”, durante os comerciais do Super Bowl, e podemos dizer que ela vem quebrar a internet com sua nova era country. Mas essa não é a única novidade das nossas divas pop, porque Dua Lipa continua na sua nova era com o lançamento de seu novo single, “Training Season”, voltando às suas inspirações disco pop.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que trazermos uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir neste final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Já é domingo e isso só pode significar uma coisa: Mais uma das playlists semanais da Claudia – e essa vai te ajudar a sobreviver a semana com cinco dias úteis. A Queen B surpreendeu durante o Super Bowl com dois singles novos, “16 CARRIAGES” e “TEXAS HOLD ‘EM”, para o seu próximo álbum, que terá uma pegada mais country. Ainda em terras internacionais, Kim Petras, que se apresentou no Brasil na última edição do The Town, lançou seu novo álbum Slut Pop Miami, que se mostra como uma continuação do seu álbum de 2022 mas com uma inspiração na cidade de Miami.

E em solo brasileiro, as novidades não param! A boiadeira favorita do Brasil, a Ana Castela, também surpreendeu com um novo projeto, o Boiadeira Internacional Vol. 4, apresentando uma faixa inédita em parceria com Alok e Hungria.

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Continua após a publicidade

16 Carriages e Texas Hold ‘Em, de Beyoncé

Reivindicando ritmos ancestrais em seu mais novo repertório, Beyoncé deu início ao ato dois do seu álbum RENAISSANCE em grande estilo no início desta semana. Queen B disponibilizou durante o Super Bowl deste último domingo (11) duas faixas que deixaram todos surpresos com a dinâmica e sonoridade country que a cantora decidiu aderir nesta nova etapa do projeto.

Após rodar o mundo com a icônica turnê Renaissance World Tour, encerrada em setembro de 2023, Bey abre este novo ato com duas novas faixas: “Texas Hold’Em” e “16 Carriages”, ambas com uma pegada completamente diferente do groove e dance hall disponibilizadas no primeiro ato do álbum.

Em “Texas Hold’Em”, a cantora entoa em um melodia bastante característica do country, uma vida baseada nas aventuras e convivências texanas, no qual ela vivenciou durante boa parte de sua infância, já que é natural de Houston, no Texas.

Já em “16 Carriages”, uma balada country mais melancólica, Bey não esconde as experiências e vivências humildes de sua infância e adolescência na região texana dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Com este mais novo lançamento, conseguimos deduzir que a cantora vem sim realizando uma verdadeira revolução e reivindicação de ritmos afrocentrados, que ao longo dos anos, foram anexados e utilizados em narrativas e ritmos que se tornram gradativamente brancos. Estaremos de olho, com toda certeza, nos próximos capítulos desta mais nova era country e politizada de Queen B.

Training Season, de Dua Lipa

E essa semana foi inteiramente para as divas pop! Dua Lipa também chegou repleta de novidades, lançando o tão aguardado “Training Season”, segundo single de seu próximo álbum de estúdio. A música se mostra até como uma continuação de “Houdini”, último single lançado pela cantora, com aquele ritmo pop dos anos 90, sendo perfeito para aquelas festas em que apenas queremos nos soltar e quem sabe conhecer o boy dos sonhos. E essa faixa é perfeita para as mulheres que não aguentam mais sofrer por aquele cara que se torna nosso “treino” para o próximo amor, todas nós queremos algo de verdade, não é mesmo?

O lançamento ainda veio acompanhado de um clipe oficial, no qual vemos a musa sendo rodeada por uma imensa quantidade de homens, mas nenhum se mostra o homem ideal para ela.

Continua após a publicidade

Contigo, de Karol G

Temos românticas de plantão? Karol G, vencedora do Grammy, se uniu com Tiesto para mais um hino, desta vez para quem não se imagina sem aquele par especial. A faixa, intitulada “CONTIGO”, foge um pouco do ritmo clássico da artista colombiana, que usualmente centra suas músicas no reggaeton, e entrega uma melodia que honra o pop latino, com um sample de “Bleeding Love”, de Leona Lewis. O lançamento também veio com um clipe surpresa, no qual Karol contracena com Young Miko em cenas sensuais e extremamente amorosas, agora a gente não consegue se imaginar sem esse hit.

yes, and?, de Ariana Grande e Mariah Carey

Por essa ninguém esperava! Nesta última sexta-feira (16), a cantora Ariana Grande se juntou a ninguém mais, ninguém menos que Mariah Carey para o relançamento do primeiro single do álbum Eternal Sunshine, mais novo projeto de Ari, previsto para ser lançado ainda neste primeiro semestre de 2024.

Como uma boa fã da icônica voz de “All I Want For Christmas”, Ariana não perdeu tempo para incluir os icônicos vocais de Mariah na faixa “yes, and?”, considerada pelo público como um dos maiores sucessos musicais de 2024, até o momento.

Continua após a publicidade

Lançada inicialmente em janeiro deste ano, a faixa original conta com mais 170 milhões de plays somente no Spotify e esperam que esta marca, agora, seja superada com a participação de Carey neste mais novo lançamento. Isso que nós chamamos de hit anunciado!

Lua, de Ana Castela feat. Hungria e Alok

Sertanejo, música eletrônica e rap combinam? Basicamente foi essa mistura surpreendente que a cantora mato-grossense-do-sul Ana Castela resolveu apostar em seu mais novo single lançado nesta última sexta-feira (16) ao lado do rapper Hungria e do DJ Alok.

A faixa “Lua” integra o projeto ao vivo idealizado por Ana, o Boiadeira Internacional, que já está em seu 4o volume, sendo aclamado pela crítica e bem recebido pelo público, que não perde por esperar um lançamento desta cantora que em 2023, foi considerada a mais ouvida no Brasil.

Na nova música, Ana canta sobre um relacionamento que não anda em suas melhores fases mas que não deixa de ser romântico e sedutor na hora da pegação, já que conta com muito artifícios sertanejos que todo conterrâneo não resiste, como a bota, o cinto afivelado e claro, o chapéu de boiadeiro clássico no sertanejo. Que tal conferir e dar um play nessa mais nova mistura dançante de Ana Castela?

Continua após a publicidade

Slut Pop Miami, de Kim Petras

Quem aí tá em busca de um pouco de sensualidade? Nesta semana, Kim Petras lançou seu álbum Slut Pop Miami, que é uma continuação de Slut Pop, álbum de 2022 da artista. Assim como seu antecessor – e a grande maioria dos projetos de Kim – o projeto com 12 faixas está recheado de músicas dançantes, sexys e com títulos bastante sexuais, sendo perfeito para um dia na boate ou para dançar com o parceiro.

Segundo a artista, em comunicado à imprensa, o projeto é inspirado em viagens hedonísticas a Miami, sendo a própria princesa da safadeza – em completo estilo Kim Petras. Já sobre o ritmo do álbum, as faixas seguem uma inspiração no disco misturado com a música eletrônica dos anos 2010, com um certo estilo à la Paris Hilton, mas um pouco mais explícito.

This is Me… Now, de Jennifer Lopez

Estamos de volta em 2010? A lenda da música pop da década de 2010, Jennifer Lopez, está de volta com o lançamento de This is Me… Now, que honra o álbum de 2002 lançado pela cantora. O álbum conta com 13 faixas repletas de referências à carreira da cantora, além de seu atual relacionamento com Ben Affleck – que já tinha se relacionado previamente com Jennifer, quando é para ser acontece, não é?

A novidade ainda veio acompanhada do filme musical This is Me… Now: A Love Story, que a artista descreveu como uma “fantástica autorreflexão na busca do amor”.

Raiz Goiânia, de Lauana Prado

Após quebrar a internet revivendo um clássico dos anos 1980, Lauana Prado finalmente disponibilizou a versão deluxe do seu hitado álbum ao vivo, o Raiz Goiânia, que conta com regravações icônicas de canções de sucesso no sertanejo dos anos 1980 e 1990, além de claro, contar com a regravação que conquistou todo o Brasil: “Escrito nas Estrelas”, originalmente eternizada nos vocais de Tetê Espíndola.

Além dos casos e acasos de sucesso que esta regravação trouxe à Lauana, a cantora ainda vez questão de incluir outras faixas neste projeto deluxe, como “Ciúmes Exagerado”, “Eu Me Amarrei” e “Na Sola da Bota”. Só os clássicos!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist semanal no Spotify!