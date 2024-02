Bridgerton 3ª temporada: Netflix divulga novas cenas

Os fãs já podem começar a comemorar: falta pouco para conferir a 3ª temporada de Bridgerton, e já temos imagens que provam que o novo ano da série deve vir acompanhado de diversos suspiros! Um bom exemplo é a cena inédita divulgada pela Netflix na última quarta-feira (14). Vamos assistir?

Nova cena da 3ª temporada de Bridgerton

mostra Penélope confrontando Colin sobre a conversa que entre ele e amigos durante um baile na 2ª temporada da série. Assista:

Nomes dos episódios da 3ª temporada divulgados

A Netflix também aproveitou para divulgar os nomes dos primeiros episódios, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs. Veja abaixo:

Polin mandou avisar que as novidades ainda não acabaram. Continua após a publicidade TÍTULOS DOS EPISÓDIOS DA 3ª TEMPORADA? TEMOS! 🐝 pic.twitter.com/j5Xz7Y9xO9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 14, 2024

Sinopse e estreia da 3ª temporada de Bridgerton

A sinopse, claro, também já foi divulgada – e mal podemos esperar para conferir tudo nas telas! O texto oficial diz:

“Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente desiste de correr atrás de Colin Bridgerton (Luke Newton), depois de ouvir as duras palavras que ele disse sobre ela na temporada anterior. No entanto, Penelope decide que é hora de se casar, de preferência com um homem que ofereça a independência de que ela precisa para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs.

Mas a falta de confiança de Penelope faz com que sua aventura na temporada de casamentos seja um verdadeiro fracasso. Colin, por sua vez, está de volta de suas viagens de verão, com um visual novo e cheio de autoestima. Ele percebe que Penelope, a única pessoa que sempre gostou dele como realmente era, começou a tratá-lo com indiferença.

Disposto a reconquistar a amizade dela, Colin se oferece para ensinar Penelope a ser mais confiante e conseguir um marido. Só que as aulas começam a funcionar bem demais, e Colin fica com ciúmes. Será que ele quer mesmo ser só amigo dela? Para complicar ainda mais a situação, Penelope está brigada com Eloise (Claudia Jessie), que encontrou uma nova amizade inesperada. Ainda por cima, a participação mais intensa na alta sociedade faz com que seja ainda mais difícil esconder seu alter ego de Lady Whistledown.”

A primeira parte da 3ª temporada de Bridgerton chega em 16 de maio de 2024, enquanto os episódios finais fazem sua estreia em 13 de junho.

