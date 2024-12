Lady Gaga em Copacabana: o que se sabe sobre o show da cantora no RJ

Em um evento que promete marcar a história das apresentações musicais no Brasil, tudo indica que a cantora Lady Gaga está prestes a realizar um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2025.

A notícia, divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, gerou grande expectativa entre os fãs da cantora e amantes da música. Mas será que ela vem mesmo? Confira tudo o que já sabemos sobre sua suposta vinda da cantora ao país.

O que já se sabe sobre a possível vinda de Lady Gaga ao Brasil

A data para o possível show ainda não foi informada. Entretanto, os fãs da diva pop já especulam que seja em 17 de maio, já que o Copacabana Palace bloqueou suas reservas entre os dias 14 e 21 do mês. A apresentação será gratuita e contará com uma megaestrutura, similar à utilizada no show de Madonna, capaz de acomodar um grande público.

O mês de maio seria indicativo de que Gaga seguiria os passos de Madonna, que realizou um show similar na mesma praia em maio de 2024. Além disso, o hotel é o mesmo onde Madonna ficou hospedada quando esteve em terras cariocas.

A cantora teria assinado um contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, selando a realização do evento, e as negociações foram realizadas em sigilo. Até então, o dia 15 de dezembro é tido como um suposto prazo final para as últimas pendências.

O evento reforçaria a posição do Rio de Janeiro como um dos principais destinos turísticos e culturais do país. Além disso, o concerto faria parte do Celebration May, evento anual que o prefeito Eduardo Paes pretende instituir com shows internacionais e gratuitos no local.

Continua após a publicidade

O que esperar do show no Brasil

Lady Gaga é conhecida por seus shows com megaproduções e cheios de energia. É esperado que a apresentação em Copacabana siga essa mesma linha, com uma grande produção, efeitos visuais impressionantes e um repertório que abrange toda a sua carreira.

No Brasil, os fãs podem esperar ouvir sucessos como “Poker Face”, “Bad Romance”, “Shallow” e muitas outras canções que marcaram gerações.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.