Wolf Cut: Lady Gaga prova que o cabelo ainda é um sucesso

Parece que o Wolf Cut, corte de cabelo sucesso em 2021, veio para ficar. A prova? Lady Gaga parou as ruas de Nova York ao exibir a sua versão do look após uma performance surpresa ao lado dos Rolling Stones.

A responsável pelo sucesso do corte, lá em 2021, foi Billie Eilish. Na ocasião, a cantora americana apostou no Wolf Cut para marcar sua nova fase e o lançamento do aclamado álbum Happier Than Ever.

https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/billie-eilish/pagina/2/

Continua após a publicidade

Em 2023, Lady Gaga estreia uma versão com mais camadas desfiadas e uma franja mais curta, deixando a sobrancelha bem aparente, além de também ser desfiada, para arrematar o corte.

O cabeleireiro das estrelas e colunista de CLÁUDIA, Rodrigo Cintra, explica o que caracteriza o Wolf Cut: “Mechas desconectadas e mais volume no topo da cabeça e laterais.”

Rodrigo ainda afirma que pode ser feito tanto em cabelos longos quanto mais curtos, já que a ideia principal é trazer volume e movimento ao redor do rosto.

Para estilizar, aposte em bastante mousse para dar volume, além de investir em ondas para movimento.

Continua após a publicidade