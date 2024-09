Lady Gaga: descubra quem é o noivo misterioso da cantora

Desde que Lady Gaga, 38, chegou ao Festival de Veneza nesta quarta-feira (04), acompanhada de seu noivo Michael Polansky, 38, a internet ficou extremamente curiosa para saber quem era o parceiro de uma das popstars mais icônicas da história. Obviamente, fomos atrás de respostas para desvendar a identidade do “moreno misterioso”. Confira!

Quem é Michael Polansky, noivo de Lady Gaga

Gaga e Michael foram vistos em público pela primeira vez em 2020. Desde então, o casal se mantém extremamente reservado, realizando poucas (e raras) aparições.

Todavia, em abril deste ano, a cantora foi vista usando um anel de diamante na mão esquerda, o que potencializou os rumores de que estaria noiva.

Ao contrário da popstar, que é uma das figuras públicas mais comentadas do século, Michael Polansky não é ativo nas redes sociais e mantém sua vida íntima completamente fora dos holofotes.

Ele se formou em matemática aplicada e ciência da computação pela universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 2006.

Atualmente, é conselheiro especial na fundação filantrópica Sean Parker Family Office, fundador e sócio da Hawktail, empresa de capital de risco que investe em tecnologia, e fundador e sócio da Outer Biosciences, companhia que realiza estudos na área da saúde de pele.

O empreendedor também possui participação ativa em iniciativas e startups focadas em inovação científica e impacto social. Durante a pandemia, Polansky colaborou no projeto “One World: Together at Home”, organizado por Gaga em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que angariou doações milionárias de grandes figuras mundiais.

Além disso, o festival reuniu lives de artistas do mundo todo durante a pandemia de Covid-19, incluindo Taylor Swift, Céline Dion e Billie Eilish.

