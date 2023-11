Guia CCXP 23: Horários, Mapa, O que pode e não pode levar…

O ano da cultura pop foi intenso, porém, o final eletrizante promete com mais uma edição da Comic Con Experience, a famosa CCXP, de 2023, que vai de 30 de novembro até 3 de dezembro. Este ano, o evento comemora sua 10ª edição, com vários painéis repletos de artistas importantes do audiovisual, da literatura e do universo geek.

A CCXP brasileira promete ser tão épica quanto suas anteriores. Ela, inclusive, já ultrapassou o sucesso da CCXP de San Diego, na Califórnia, que é considerada a ‘original’ do segmento, pois o nosso festival acabou atingindo um novo patamar no mercado brasileiro de entretenimento.

Em 2023, a homenageada do ano será Xuxa Meneghel, no entanto, vários outros artistas nacionais e internacionais passarão pelos vários painéis dos grandes estúdios, como Warner Bros., HBO, Prime Video, Paramount +, Sony Pictures, e Globoplay.

Abaixo, confira um guia completo de informações para você aproveitar a CCXP 2023:

Como chegar até a CCXP 2023?

A CCXP acontecerá na São Paulo Expo, localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, na capital paulista.

Dá para chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara, com uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Há também um ônibus (linha 605A-10), que chega mais próximo do evento, porém, ainda tem um tempo curto a pé.

A CCXP oferece um traslado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o local do festival, durante todos os dias de CCXP, das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir de R$ 70 (pelo período de 12h).

Quais são os horários da CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, o funcionamento da CCXP acontecerá em diferentes horários nos quatro dias de evento, além da Spoiler Night, que é uma espécie de ‘abertura privada’, que será no dia 29 de novembro.

Veja abaixo todos os horários:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

Sábado (2): das 12h às 21h;

Domingo (3): das 12h às 20h;

Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Mapa da CCXP 2023

Em 2023, a CCXP ocupará 115 mil m2 do São Paulo Expo, e terá também um recorde de marcas com ativações. Por isso, fique de olho no mapa do evento, para poder saber onde estão as áreas dos painéis, dos artistas, de alimentação, saída, entre outros.

Qual a programação e horários oficiais da CCXP 2023?

Durante o evento, fãs de séries, filmes, HQs e animes podem encontrar alguns de seus ídolos nacionais e internacionais nos painéis. Este ano, os fãs poderão estar mais perto de nomes como Chris Hemsworth, Sandy, Zack Snyder, Jason Momoa, Timothée Chalamet, e Zendaya. Veja todos os nomes confirmados até o momento!

Quinta-feira, 30 de novembro

13h30: Xuxa Meneghel: Rainha dos Baixinhos e imperatriz da cultura pop

17h00: Lana Parrilla: Rainha Má e prefeita da CCXP

18h00: CCXP apresenta: Bruce Dickinson

19h00: Evidências do Amor (com Sandy)

20h00: Furiosa (com Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller)

Sexta-feira, 1 de dezembro

13h30: [adult swim] please come to Brasil

14h30: Deuses do Trovão: Junji Ito

15h30: Deuses do Trovão: Roy Thomas

16h30: Universo MSP

17h30: Netflix apresenta Rebel Moon

Sábado, 2 de dezembro

9h20: CCXP apresenta: celebração dos 40 anos do Retorno do Jedi, com Anthony Daniels (C-3PO) e exibição do filme

12h00: Disney apresenta: Percy Jackson

13h00: Prime Video apresenta: Fallout (com Graham Wagner, Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins)

14h00: HBO apresenta: True Detective, House of the Dragon e mais

15h15: Momento surpresa

16h15: Paramount+ apresenta: Halo, Star Trek: Discovery, Thundermans Return e Drag Race Brasil

17h45: O Auto da Compadecida 2 (com Selton Melo e Mateus Nastergale)

18h45: Tyler Hoechlin: para o alto e avante!

19h45: Sony Pictures: Feriado Sangrento

Domingo, 3 dezembro

10h00: Mamonas Assassinas: o filme

12h30: Batman: Gárgula de Gotham, por Rafael Grampá

13h30: Monarch: Legado de Monstros

16h45: Duna: Parte 2 (com Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve)

17h30: Godzilla e o Kong: O Novo Império (com Adam Wingard)

18h00: Aquaman 2: O Reino Perdido (com Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan)

É permitida a entrada com água e alimentos na CCXP 2023?

Será permitida a entrada de alimentos no evento desde que estejam em suas embalagens originais lacradas. Caso seja um alimento não industrializado, este deverá estar em uma embalagem de plástico fechada (plástico insulfilm, papel alumínio, sacola de plástico).

Potes do tipo “tupperware” não são permitidos. Você pode levar sanduíches e frutas cortadas.

Água em garrafas ou copinhos de plástico (exemplo: água mineral), e squeezes não são permitidos. Sucos de caixinhas, refrigerantes em garrafinhas até 600ml estão liberados.

Não será permitida a entrada de objetos que ofereçam risco à segurança, tais como garrafas de vidro, latas e bebidas alcoólicas.

O público será submetido a uma revista na entrada com a remoção de objetos não autorizados no acesso à CCXP. Não será permitida a entrada de pessoas que se recusarem a se desfazer dos objetos não autorizados, ou que apresentem qualquer comportamento inadequado e contrário à ordem pública.

Você pode baixar o app da CCXP 23, sabia?

O que não posso levar na CCXP 2023?

Não será permitida a entrada de pessoas que se recusarem a se desfazer dos objetos não autorizados, ou que apresentarem qualquer comportamento inadequado e contrário à ordem pública.

Considerando a segurança de todos, não serão admitidos objetos que possam ser considerados perigosos, tais como:

– Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

– Latas;

– Capacetes;

– Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc); (

– Cadeiras/banquinhos;

– Objetos pontiagudos;

– Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

– Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

– Bebidas alcoólicas;

– Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

– Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veiculo motorizado ou não;

– Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

– Bomba de ar manual ou elétrica.

– Não é autorizada a entrada de acessórios como: lentes, tripés, pau de selfie, câmera boom e estabilizador de câmera.